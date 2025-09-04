Le domaine de la santé se révèle être le terrain de jeu idéal pour le Vision Pro. À l'UC San Diego Health, plus de 50 interventions chirurgicales ont déjà été réalisées avec le casque d'Apple. Les chirurgiens peuvent désormais accéder en temps réel aux examens patients, aux signes vitaux et aux modèles anatomiques 3D, le tout sans détourner le regard du champ opératoire.

Dr Christopher Longhurst, directeur de la santé numérique à UC San Diego, dresse un constat éclairant sur l'adoption du Vision Pro en milieu médical : « 3 500 dollars pour un casque, c'est de la petite monnaie dans un environnement hospitalier ». Cette perspective transforme radicalement la perception du prix, sachant qu'un moniteur chirurgical traditionnel peut coûter jusqu'à 30 000 dollars.

L'application eXeX montre bien les possibilités. Utilisée lors de chirurgies spinales au Cromwell Hospital, elle permet aux infirmières d'accéder aux données chirurgicales en temps réel, réduisant les erreurs humaines et augmentant la confiance des équipes. Boston Children's Hospital utilise le Vision Pro pour former ses infirmières à l'utilisation des pompes à perfusion via l'application CyranoHealth. Cette approche remplace progressivement les cadavres médicaux, qui peuvent coûter « jusqu'à 10 000 dollars » avant les frais de réfrigération et transport.