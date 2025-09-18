Les prochains appareils de Samsung ne sont plus très loin de leur lancement. Que ce soit le casque XR ou le smartphone à trois écrans, il ne faudra plus être trop patient pour les découvrir.
Samsung a sorti de nombreux appareils cette année. Mais on savait que le géant sud-coréen n'en avait pas fini pour l'année 2025, avec sur la table un casque de réalité mixte sûrement moins cher que l'Apple Vision Pro, et son tout premier smartphone pliable à trois écrans. Des produits dont la date de présentation officielle se précisent avec cette nouvelle information.
Le casque XR sortirait le 21 octobre
ET News, le média sud-coréen, a des renseignements intéressants. D'après ce dernier, Samsung aurait arrêté la date de lancement de son casque XR. Et l'événement de présentation devrait avoir lieu un peu plus tard que ce que l'on attendait.
Alors qu'une fuite précédente indiquait qu'il devait être présenté le 29 septembre (pour une commercialisation le 13 octobre), ce serait finalement programmé pour le 21 octobre – et le début de la commercialisation devrait avoir le même jour.
Un lancement d'ici à novembre pour le smartphone à trois écrans
Samsung a souhaité prendre plus de temps afin de perfectionner sa stratégie marketing interne, mais aussi pour des raisons de contrôle de la qualité. Il devrait être proposé à un tarif d'environ 2 millions de wons, soit près de 1220 euros. Le groupe va d'abord produire 100 000 unités, et voir ensuite comment le marché répond à ce lancement.
L'autre grand produit de la marque, le smartphone à trois écrans, devrait devenir public un tout petit peu plus tard. La même source indique ainsi qu'il devrait être proposé à une date comprise entre la fin du mois d'octobre et le mois de novembre. Une nouveauté dont le prix d'usine a été estimé par une fuite précédente à environ 2500 euros. Autant dire que les amateurs devront débourser une somme importante s'ils veulent se l'offrir !