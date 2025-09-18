ET News, le média sud-coréen, a des renseignements intéressants. D'après ce dernier, Samsung aurait arrêté la date de lancement de son casque XR. Et l'événement de présentation devrait avoir lieu un peu plus tard que ce que l'on attendait.

Alors qu'une fuite précédente indiquait qu'il devait être présenté le 29 septembre (pour une commercialisation le 13 octobre), ce serait finalement programmé pour le 21 octobre – et le début de la commercialisation devrait avoir le même jour.