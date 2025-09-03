Selon la presse sud-coréenne, Samsung vient de débuter la production de masse de son nouveau produit. Il s'agira du second smartphone pliable à trois écrans au monde, après le lancement en Chine du Huawei Mate XT. L'opportunité pour la marque de montrer qu'elle entend rester à la pointe de l'innovation dans un secteur de plus en plus disputé.