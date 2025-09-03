Samsung commercialisera bientôt un smartphone pliable à trois écrans. Une petite révolution pour l'industrie, mais le géant sud-coréen devrait opter pour un déploiement très prudent. De quoi poser des questions ?
- Samsung s'apprête à lancer le Galaxy G Fold, un smartphone pliable à trois écrans.
- La production initiale sera limitée à 50 000 unités pour tester le marché et éviter de perturber le succès du Galaxy Z Fold 7.
- Le Galaxy G Fold devrait être lancé en novembre, ciblant d'abord la Chine et la Corée du Sud.
L'anticipation continue de monter et récemment, des images de ce nouveau fleuron ont même fuité sur la toile. Le Galaxy G Fold, c'est son nom, devrait être présenté très prochainement, avec un lancement probable en novembre.
Et si l'on savait que seuls certains marchés stratégiques devraient initialement en profiter, à savoir la Chine et la Corée du Sud, il semblerait que Samsung ait pris une autre décision majeure.
Un double enjeu pour Samsung
L'entreprise aurait en effet limité sa production à seulement 50 000 exemplaires pour ce premier modèle. Un chiffre modeste quand on le compare aux 500 000 unités du tout premier Galaxy Fold, lancé en 2019, mais qui s'explique par la volonté de la marque de tester le terrain.
Avec un format inédit et des coûts de fabrication plus élevés, le pari reste risqué : mieux vaut mesurer l'appétit des consommateurs avant de se lancer dans une production de masse. De cette manière, le constructeur espère non seulement créer un effet d’exclusivité, mais aussi récolter de précieuses données sur l'usage réel d’un appareil aussi atypique.
Car pour Samsung, l’enjeu est double : éviter de cannibaliser le succès de son Galaxy Z Fold 7, qui se vend très bien depuis sa sortie cet été, et s'assurer que ce nouveau design trouve sa place auprès des premiers adoptants sans fragiliser l'équilibre de sa gamme.
Se démarquer dans un marché en plein essor
Selon la presse sud-coréenne, Samsung vient de débuter la production de masse de son nouveau produit. Il s'agira du second smartphone pliable à trois écrans au monde, après le lancement en Chine du Huawei Mate XT. L'opportunité pour la marque de montrer qu'elle entend rester à la pointe de l'innovation dans un secteur de plus en plus disputé.
Car les constructeurs chinois comme Oppo, Honor et Xiaomi continuent de grignoter des parts de marché avec des modèles souvent plus abordables. Samsung doit aussi se préparer au mieux avant l'arrivée du premier iPhone pliable, qui devrait être commercialisé par Apple dès l'année prochaine.