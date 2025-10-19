Avant même la présentation officielle du Galaxy XR prévue la semaine prochaine, Google lève le voile sur l'écosystème applicatif qui accompagnera Android XR. Une nouvelle section du Play Store révèle les titres et services qui équiperont dès le lancement cette plateforme développée conjointement avec Samsung et Qualcomm.
Alors que la présentation officielle du Galaxy XR est attendue pour le 21 octobre prochain, Google a discrètement ouvert une nouvelle section sur le Play Store dédiée aux « expériences immersives conçues pour votre casque XR ». Cette page offre un premier aperçu concret du catalogue qui sera disponible au lancement de cette nouvelle déclinaison du système d'exploitation Android, spécifiquement conçue pour alimenter les équipements de réalité étendue.
Les premières applications Android XR dévoilées
C'est à l’utilisateur Important-Goal-8388 sur Reddit que nous devons cette découverte. Comme rapporté par nos confrères du site Android Authority, ce dernier a récemment repéré une page répertoriant plusieurs titres destinés à la nouvelle plateforme Android XR, dont Asteroid, NFL Pro Era, Vacation Simulator et Naver CHZZK XR. Ces contenus sont rassemblés dans ce qui semble être une nouvelle catégorie du Play Store mettant en avant les événements sportifs en direct et les expériences interactives pensées pour les futurs casques.
Parmi les applications repérées sur la page du Play Store, on y retrouve également Virtual Desktop. Ce logiciel, déjà bien connu des utilisateurs de casques VR sur PC, devrait logiquement accompagner le lancement d'Android XR et du projet Moohan, plus communément appelé Galaxy XR.
Android XR : des ambitions qui se dessinent à l'approche du lancement
L'apparition de Virtual Desktop sur Google Play constitue un ajout particulièrement révélateur des ambitions du géant de Mountain View. Cette application de streaming permet une connexion sans fil à un ordinateur pour visionner des films, naviguer sur le web ou encore lancer des titres PCVR. Sa présence dans le catalogue indique qu'Android XR prendra en charge dès son déploiement le streaming de jeux PC et l’accès distant à un ordinateur.
Pour rappel, le casque Galaxy XR de Samsung, premier appareil à embarquer Android XR, sera présenté le 21 octobre. Si Google n'a pas précisé si cette mise en lumière anticipée était intentionnelle, ces premières références sur le Play Store démontrent qu'Android XR dispose d'ores et déjà d'un ensemble d'applications et de jeux prêts pour son lancement. Enfin, si les rumeurs évoquent un prix moins élevé que l'Apple Vision Pro, le casque XR de Samsung n'en demeurera pas moins un produit de niche.