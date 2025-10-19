C'est à l’utilisateur Important-Goal-8388 sur Reddit que nous devons cette découverte. Comme rapporté par nos confrères du site Android Authority, ce dernier a récemment repéré une page répertoriant plusieurs titres destinés à la nouvelle plateforme Android XR, dont Asteroid, NFL Pro Era, Vacation Simulator et Naver CHZZK XR. Ces contenus sont rassemblés dans ce qui semble être une nouvelle catégorie du Play Store mettant en avant les événements sportifs en direct et les expériences interactives pensées pour les futurs casques.

Parmi les applications repérées sur la page du Play Store, on y retrouve également Virtual Desktop. Ce logiciel, déjà bien connu des utilisateurs de casques VR sur PC, devrait logiquement accompagner le lancement d'Android XR et du projet Moohan, plus communément appelé Galaxy XR.