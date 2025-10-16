Dans quelques jours, Apple va lister dans sa boutique officielle les manettes PS VR2 de Sony, destinées à son casque Vision Pro. Rappelons que la manette DualSense (PS5) est déjà vendue chez Apple (au prix de 90€).
Apple vient tout juste de dévoiler la nouvelle génération de son casque de réalité mixte, le Vision Pro M5, qui allie un design repensé, une puissance de calcul renforcée et une autonomie sensiblement améliorée. Tout en conservant le format et l’ergonomie de son prédécesseur, cette nouvelle itération se distingue notamment par sa nouvelle puce M5, qui marque une étape importante dans l’évolution du produit.
Offre partenaire
Avec plus de 12500 serveurs répartis dans 117 pays, Proton VPN vous permet de réduire votre ping et de garder votre gameplay fluide et réactif avec un minimum de lag.
Offre partenaire
Les manettes PS VR2 vendus séparément chez Apple…
Passée presque inaperçue dans l’annonce du Vision Pro de deuxième génération, une nouvelle information concerne les manettes compatibles avec le casque signé Apple. On savait déjà que, grâce à visionOS 26, le casque d’Apple allait être compatible avec les manettes Sense du PlayStation VR2, et c'est donc en toute logique que ces dernières seront vendues séparément, sans nécessiter l’achat du casque de Sony.
En effet, directement depuis l'Apple Store, il sera bientôt possible de passer commande d'une paire de manettes PS VR2 Sense. A l'heure actuelle, la seule manière d'en bénéficier est d'acheter le pack complet proposé par PlayStation, qui inclut également le casque PS VR2, exclusif à la console PlayStation 5.
…mais comptez 250 dollars tout de même
À compter du 11 novembre prochain, les joueurs intéressés pourront donc s'offrir les PS VR2 Sense pour la modique somme de… 250 dollars. « Grâce à la compatibilité des manettes PlayStation VR2 Sense, les gamers profitent d’une nouvelle catégorie de jeux sur l’Apple Vision Pro », indique Apple.
Chez Sony, le pack PlayStation VR2 (qui inclut le casque et les manettes) est affiché à 449,99€.
Par ailleurs, outre le nouveau stylet Muse signé Logitech, le bandeau tissé à sangle double, fourni par défaut avec l’Apple Vision Pro M5, est également disponible à l’achat séparément. Il offre un maintien amélioré et un confort accru lors de longues sessions d’utilisation.
Celui-ci est compatible avec la première génération du Vision Pro, permettant aux utilisateurs de ce modèle de bénéficier du nouveau design sans changer de casque (mais à condition de bien vouloir débourser 115€).
Source : Engadget
- Un casque très confortable
- L'écran OLED HDR
- L'assistant de configuration