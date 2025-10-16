À compter du 11 novembre prochain, les joueurs intéressés pourront donc s'offrir les PS VR2 Sense pour la modique somme de… 250 dollars. « Grâce à la compatibilité des manettes PlayStation VR2 Sense, les gamers profitent d’une nouvelle catégorie de jeux sur l’Apple Vision Pro », indique Apple.

Chez Sony, le pack PlayStation VR2 (qui inclut le casque et les manettes) est affiché à 449,99€.