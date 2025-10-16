A l'instar du MX Ink dédié au casque Meta Quest, Logitech dégaine un tout nouveau stylet numérique, à appairer avec le casque Vision Pro d'Apple : le Muse.
Longtemps réservé aux graphistes et designers, le stylet connecté façon Apple Pencil s’impose désormais comme un compagnon du quotidien pour de nombreux utilisateurs. Entre prise de notes, retouche photo ou simple navigation, il transforme tablettes et smartphones en outils de précision. Du côté de chez Logitech, on lance Muse, un stylet numérique à utiliser avec un Apple Vision Pro.
Le Logitech Muse en pince pour le Vision Pro d'Apple
Logitech décrit son stylet Muse comme un « accessoire spatial », conçu pour optimiser sa manière de travailler, de créer et/ou de collaborer, au travers du casque d'Apple. Il offre notamment un suivi de mouvement à six degrés de liberté, pour permettre de dessiner, annoter et interagir naturellement dans l’espace.
« Alliant un design familier à une technologie avancée, le Muse offre un workflow précis et immersif dans les apps dédiées à la productivité et à la créativité », explique la marque.
Retours haptiques, sensibilité à la pression, embouts interchangeables….
Les retours haptiques en temps réel reproduisent quant à eux avec finesse la sensation des différentes textures, offrant une expérience d’écriture et de dessin d’un réalisme saisissant.
Grâce à une pointe sensible à la pression et à un capteur de force annoncé comme « ultra précis », chaque geste se traduit par une variation naturelle de l’épaisseur du trait, que l'on crée sur une surface ou dans les airs.
Des embouts interchangeables permettent de leur côté d’adapter la sensation de contact selon les préférences de l'utilisateur, offrant plusieurs types de retour tactile pour un confort d’utilisation optimal.
Enfin, la charge rapide via USB-C assure quant à elle une utilisation prolongée avec un minimum d’interruptions. Quelques minutes suffisent pour repartir dessiner, annoter ou créer en toute fluidité.
Le stylet numérique Muse par Logitech est disponible dès à présent, y compris au sein de la boutique Apple, avec un tarif fixé à 139,95€.