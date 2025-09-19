Si Huawei domine aujourd'hui le secteur des montres connectées, qui ont été les vedettes de l'évènement de lancement organisé par la marque ce vendredi 19 septembre à Paris, le constructeur chinois avait d'autres produits dans sa besace. La marque vient tout juste de présenter sa nouvelle tablette phare, la MatePad 12 X. Ce modèle se distingue par son écran PaperMatte de dernière génération et par le stylet M-Pencil Pro, conçu pour offrir une expérience d’écriture et de dessin plus naturelle. À travers ce lancement, le constructeur chinois veut renforcer son positionnement sur le segment de la productivité et de la création numérique ￼.