Huawei dévoile la MatePad 12 X, équipée d’un écran PaperMatte anti-reflet et du nouveau stylet M-Pencil Pro. L’appareil mise sur la précision et un design soigné pour séduire créatifs et étudiants.
Si Huawei domine aujourd'hui le secteur des montres connectées, qui ont été les vedettes de l'évènement de lancement organisé par la marque ce vendredi 19 septembre à Paris, le constructeur chinois avait d'autres produits dans sa besace. La marque vient tout juste de présenter sa nouvelle tablette phare, la MatePad 12 X. Ce modèle se distingue par son écran PaperMatte de dernière génération et par le stylet M-Pencil Pro, conçu pour offrir une expérience d’écriture et de dessin plus naturelle. À travers ce lancement, le constructeur chinois veut renforcer son positionnement sur le segment de la productivité et de la création numérique ￼.
Un écran PaperMatte et un stylet pensé pour les créatifs
La MatePad 12 X intègre un écran PaperMatte ultra-lumineux, utilisant une technologie de gravure nanométrique pour réduire les reflets de 50 % par rapport à la génération précédente. L’objectif est d’assurer une lecture confortable et une meilleure lisibilité, même en environnement lumineux. Huawei confirme ainsi sa volonté de faire du PaperMatte une référence pour la lecture et la création numérique.
Disponible en blanc et en vert ©Huawei
Le nouvel accessoire phare est le M-Pencil Pro. Avec 16 384 niveaux de pression et trois types de pointes différentes, il s’adresse autant à l’écriture qu’au dessin de précision. Il inclut un menu radial accessible par pincement, qui permet de changer rapidement de pinceaux ou de couleurs, et un bouton d’accès direct à l’application Huawei Notes. Dans l’app GoPaint, un simple geste de rotation applique des coups de pinceau réalistes, renforçant l’aspect créatif.
Le stylet proposé avec la MatePad 12X ©Nicolas Guyot pour Clubic
Design affiné et performances en hausse
La tablette adopte un design monocoque en métal, fin de 5,9 mm et léger avec ses 555 g. Son revêtement nacré, obtenu grâce à un procédé e-coating, lui confère une texture soyeuse et un aspect haut de gamme. Côté technique, l’architecture de dissipation thermique 3D améliore les performances globales de 27 % par rapport à la génération précédente, gage d’une meilleure fluidité pour les tâches de production et de création.
Pour accompagner le lancement, Huawei met aussi en avant l’édition 2025 de son concours créatif « GoPaint ». L’évènement ajoute une nouvelle catégorie consacrée à l’animation, en plus des quatre disciplines déjà proposées, afin d’encourager les utilisateurs à explorer toutes les possibilités offertes par la tablette et le stylet.
Huawei MatePad 12 X : prix et disponibilité
La Huawei MatePad 12 X sera disponible en France à partir du 19 septembre 2025 au prix de 649,99 €. Une offre de lancement inclut le M-Pencil Pro et 12 mois de garantie pour le remplacement de l’écran.