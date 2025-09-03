Avec son format compact rappelant les carnets de journalistes, la Paper Pro Move se glisse facilement dans une poche ou un sac, permettant de prendre des notes debout en le tenant d’une main. Phil Hess, PDG de reMarkable, souligne la philosophie derrière ce nouveau produit : « La Paper Pro Move est assez grande pour recevoir vos pensées, mais assez compacte pour ne pas être gênante. Que vous soyez en réunion dans une conférence, un aéroport ou un café, vous pouvez être pleinement présent dans votre conversation. »