Le pionnier norvégien de la tablette e-ink annonce aujourd’hui la reMarkable Paper Pro Move. Équipé d’un écran à encre électronique couleur de 7,3 pouces, ce nouvel appareil vient compléter la gamme du fabricant.
Pas une tablette de plus, mais un carnet numérique de poche. La Paper Pro Move se destine en effet aux utilisateurs nomades ayant besoin de griffonner, dessiner ou prendre des notes sur l’équivalent électronique d’un bloc-notes compact. « Nous avons créé un appareil qui appartient à votre sac ou à votre poche de veste ; un objet du quotidien », explique Mats Herding Solberg, directeur produit chez reMarkable.
Avec son format compact rappelant les carnets de journalistes, la Paper Pro Move se glisse facilement dans une poche ou un sac, permettant de prendre des notes debout en le tenant d’une main. Phil Hess, PDG de reMarkable, souligne la philosophie derrière ce nouveau produit : « La Paper Pro Move est assez grande pour recevoir vos pensées, mais assez compacte pour ne pas être gênante. Que vous soyez en réunion dans une conférence, un aéroport ou un café, vous pouvez être pleinement présent dans votre conversation. »
Écran couleur et reconnaissance d'écriture
La Paper Pro Move dispose d’un écran e-ink couleur de 7,3" (18,5 cm de diagonale). La dalle réfléchit la lumière naturelle sans provoquer de fatigue oculaire. Elle est équipée d’un rétroéclairage permettant de travailler dans la pénombre. L’écran pivote automatiquement lorsqu’on tourne la tablette, offrant plus d’espace pour écrire selon les besoins.
Le stylet Marker, fourni avec la tablette, est présenté par le fabricant comme offrant « la meilleure expérience d’écriture numérique disponible ». L’encre numérique apparaît quasi instantanément (à la notable exception des tracés couleur, plus lents à la détente), la sensation d’écriture est très proche de ce que procure le papier traditionnel.
Comme sa grande sœur, la Paper Pro Move intègre des modèles prédéfinis (grilles, lignes, planning, etc.) afin d’organiser rapidement ses notes. La conversion de l’écriture manuscrite en texte s’effectue par simple toucher à l’écran et les notes peuvent être envoyées par e-mail directement depuis l’appareil.
Bien qu’il ne soit pas obligatoire, l’abonnement Connect (à 2,99€ par mois) donne accès à un stockage cloud illimité de ses documents et à l’édition des notes depuis un ordinateur ou un smartphone. D’autres outils évolués sont proposés, comme la recherche dans l’écriture manuscrite, le partage de documents vers la messagerie Slack ou par lien direct.
ReMarkable annonce jusqu’à deux semaines d’autonomie avec une seule charge. En cas de panne sèche, il suffirait de 10 minutes de charge pour obtenir jusqu’à trois jours d’autonomie. Enfin, le constructeur met en avant l’aspect écologique : composée à plus de 50% de métaux recyclés et conçue pour être facilement réparable, la Paper Pro Move est sa tablette la plus durable à ce jour.
Prix et disponibilité
La reMarkable Paper Pro Move est disponible dès aujourd’hui en précommande sur remarkable.com et sera progressivement distribuée chez des revendeurs sélectionnés. La tablette est proposée en bundle avec le stylet Marker à 449 euros ou avec le Marker Plus (équipé d’une gomme) à 499€. Des étuis Book Folio en différents matériaux (polymer weave, Mosaic weave ou cuir premium) sont aussi disponibles en option.
Les modèles reMarkable 2 et Paper Pro restent au catalogue, offrant ainsi trois options distinctes selon les besoins : la reMarkable 2 en noir et blanc (10,3 pouces, soit 26,2 cm de diagonale), la Paper Pro en couleur grand format (11,8 pouces, soit 30 cm) et désormais la Paper Pro Move, la compagne de poche.