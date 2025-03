Plus accessible, l’Idea Tab Pro s’adresse avant tout aux étudiants en quête d’un outil pratique. Grâce au processeur MediaTek Dimensity 8300, cette tablette gagne jusqu’à 60% de performances en plus par rapport à la génération précédente. Elle aussi équipée d’un écran 3K antireflets de 12,7 pouces (luminosité plus basse - 400 nits - et pas de traitement antireflet), l’Idea Tab Pro facilite la prise de notes avec son stylet numérique fourni tout comme la navigation sur Internet. Au jeu des 7 erreurs, on constate que la partie audio est signée JBL (plus que 4 haut-parleurs) et la présence bienvenue d'un lecteur de cartes mémoire microSD pour étendre la capacité de stockage. La compatibilité Wi-Fi 7 disparaît au profit du Wi-Fi 6E et la quantité de mémoire vive fond à 8 Go, ce qui n'est pas une grosse perte sur une tablette tactile. La finition reste qualitative et fait elle aussi place au tout métal.