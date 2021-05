Lenovo YOGA Pad Pro : la tablette Android modulable et haut de gamme se dévoile en Chine

En effet, la YOGA Pad Pro signée Lenovo s'articule autour d'un large écran LCD 13" en résolution 2K, compatible Dolby Vision et HDR 10 . La tablette est animée par un processeur Snadragon 870, 8 Go de DDR5 et 256 Go de stockage. Pas de capteur photo à l'arrière, mais un module frontal de 8 mégapixels avec capteur TOF.