Apple renouvelle son casque spatial avec une version M5 plus confortable, plus performante et légèrement plus abordable.
Apple a présenté la nouvelle génération de son casque de réalité mixte, le Vision Pro M5, qui combine design repensé, puissance accrue et autonomie améliorée. L’appareil conserve le même format que son prédécesseur mais introduit deux évolutions majeures : un bandeau tissé à double sangle et la puce Apple M5, pour une expérience plus stable et plus fluide au quotidien.
Plus de confort, plus de puissance, plus de batterie…et un tout petit peu moins cher
L'Apple Vision Pro M5 conserve le même design que le modèle sorti en 2024, mais adopte un bandeau tissé à double sangle, conçu pour améliorer la répartition du poids sur la tête. Tissé en 3D d’un seul tenant, il offre une structure respirante et extensible, avec des inserts en tungstène qui servent de contrepoids pour plus d’équilibre et de stabilité. Une nouvelle molette d’ajustement permet également un réglage plus précis. Ce bandeau, proposé en plusieurs tailles, est compatible avec le modèle précédent et disponible séparément. Ce nouvel accessoire devrait, si l'on en croit la marque, améliorer le confort de l'appareil. De nombreux utilisateurs se sont plaints du poids du casque, difficilement utilisable sur de longues périodes.
Sous le capot, la puce M5 promet une nette amélioration des performances. Gravée en 3 nanomètres, elle embarque un CPU et un GPU à 10 cœurs, offrant jusqu’à 15 % de gain en multi-thread et un rendu graphique plus réaliste grâce au ray tracing matériel.
Le casque gagne aussi en efficacité énergétique : la batterie atteint désormais 2 h 30 d’usage général, ou 3 h pour la lecture vidéo, tout en délivrant un rendu d’image 10 % plus précis sur les écrans micro-OLED.
Pour le reste, l'Apple Vision Pro propose la même expérience avec visionOS 26, la dernière mise à jour logicielle du casque de réalité mixte qui propose une expérience enrichie, des avatars virtuels plus réalistes dans les conversations FaceTime et plus de contenus immersifs pour les amateurs.
L'Apple Vision Pro M5 est disponible en précommande dès maintenant, pour une livraison à partir du mercredi 22 octobre. Surprise : ce nouveau modèle est moins cher que le précédent, avec un prix de 3 699€ au lieu de 3 999€ au lancement il y a quelques mois. Même si le prix encore très élevé ne convaincra pas la majeure partie du public de s'en procurer un exemplaire, c'est toujours ça de pris pour ceux qui voulaient casser leur tirelire.