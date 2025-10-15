Sous le capot, la puce M5 promet une nette amélioration des performances. Gravée en 3 nanomètres, elle embarque un CPU et un GPU à 10 cœurs, offrant jusqu’à 15 % de gain en multi-thread et un rendu graphique plus réaliste grâce au ray tracing matériel.

Le casque gagne aussi en efficacité énergétique : la batterie atteint désormais 2 h 30 d’usage général, ou 3 h pour la lecture vidéo, tout en délivrant un rendu d’image 10 % plus précis sur les écrans micro-OLED.