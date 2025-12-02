Le fabricant XREAL lance les XREAL 1S, premières lunettes de réalité augmentée au monde équipées d'une fonction de conversion automatique de la 2D vers la 3D. Ce nouveau modèle d'entrée de gamme entend bien démocratiser l'expérience immersive pour les films et les jeux vidéo.
La marque chinoise XREAL clôture l'année avec une innovation technologique dans le domaine de la réalité augmentée. Les XREAL 1S se positionnent comme un modèle accessible, situé en dessous des XREAL One Pro dévoilés en juillet dernier. L'appareil introduit une fonctionnalité inédite sur le marché : la transformation en temps réel de n'importe quel contenu 2D en format tridimensionnel. Cette technologie repose sur une puce dédiée et des composants haut de gamme afin de délivrer une expérience visuelle optimale.
XREAL 1S : une paire de lunettes AR qui convertit les contenus 2D en 3D
Les XREAL 1S affichent un poids contenu de 82 grammes et embarquent deux micro-écrans OLED Sony de 0,68 pouce. Chaque œil bénéficie d'une résolution de 1920 × 1200 pixels avec un taux de rafraîchissement atteignant 120Hz en usage standard. Lorsque l'utilisateur active le mode conversion 2D/3D, ce taux descend à 30Hz, mais l'appareil maintient une luminosité de 700 nits et un champ de vision de 52 degrés. Le constructeur indique une précision colorimétrique avec un Delta E inférieur à 3.
Le cœur du système repose sur la puce X1 développée par XREAL, spécialement conçue pour le calcul spatial. Elle permet de réduire la latence à 3ms, un paramètre essentiel pour le suivi de tête 3DoF intégré aux lunettes. Cette technologie assure que l'écran virtuel reste fixe dans l'espace, même lorsque l'utilisateur bouge la tête. Takao Takayama, responsable produit chez XREAL, a précisé que la fonction de conversion 3D sera également déployée sur les modèles XREAL One et One Pro via une mise à jour prévue au moment du lancement des 1S.
Un modèle annoncé avec un tarif plus accessible que le reste de la gamme
Les XREAL 1S incluent plusieurs éléments destinés à améliorer l’usage au quotidien. L’audio est réglé par Bose et les lunettes comportent quatre microphones disposés en réseau. La transmission de lumière peut s’ajuster automatiquement entre 0 %, 35 % et 100 % selon le niveau d’isolation souhaité. Le modèle est proposé dans une unique finition appelée Silent Blue.
Si la date de commercialisation n'a pour l'heure pas été communiquée, les XREAL 1S sont d'ores et déjà disponibles en précommande sur le site officiel de la marque. Elles sont actuellement affichées au prix de 67 980 yens, laissant supposer qu'elles ne devraient pas dépasser les 450 euros une fois commercialisées sur le Vieux Continent. Pour mémoire, les modèles One et One Pro sont respectivement affichés à 549 et 689 euros.