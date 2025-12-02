Les XREAL 1S affichent un poids contenu de 82 grammes et embarquent deux micro-écrans OLED Sony de 0,68 pouce. Chaque œil bénéficie d'une résolution de 1920 × 1200 pixels avec un taux de rafraîchissement atteignant 120Hz en usage standard. Lorsque l'utilisateur active le mode conversion 2D/3D, ce taux descend à 30Hz, mais l'appareil maintient une luminosité de 700 nits et un champ de vision de 52 degrés. Le constructeur indique une précision colorimétrique avec un Delta E inférieur à 3.

Le cœur du système repose sur la puce X1 développée par XREAL, spécialement conçue pour le calcul spatial. Elle permet de réduire la latence à 3ms, un paramètre essentiel pour le suivi de tête 3DoF intégré aux lunettes. Cette technologie assure que l'écran virtuel reste fixe dans l'espace, même lorsque l'utilisateur bouge la tête. Takao Takayama, responsable produit chez XREAL, a précisé que la fonction de conversion 3D sera également déployée sur les modèles XREAL One et One Pro via une mise à jour prévue au moment du lancement des 1S.