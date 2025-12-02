Alors que Samsung doit encore convaincre avec son imposant casque, Google pourrait bien lui voler la vedette ce 8 décembre. La firme de Mountain View semble enfin prête à présenter sa vision de la réalité augmentée : des lunettes légères, discrètes et dopées à l'intelligence artificielle.
Dans la guerre des réalités étendues qui fait rage, chaque constructeur avance ses pions. Après le pavé dans la mare lancé par Samsung avec son Galaxy XR, Google s'apprête à jouer une partition bien plus subtile. Loin des casques massifs, l'entreprise prépare le terrain pour un accessoire que l'on pourrait porter sans rougir. La présentation « The Android Show » de ce dimanche s'annonce comme un moment charnière, où Google pourrait enfin montrer qu'il a tiré les leçons du passé.
Le coup de poker de Google
Google, en vieux briscard du secteur, a bien compris que la technologie la plus puissante est celle qui sait se faire oublier. La courte vidéo annonçant son événement est un indice gros comme une maison : on y voit le robot Android troquer un casque encombrant pour une fine paire de lunettes. Le message est limpide : l’avenir ne se portera pas sur le nez comme un parpaing, mais avec la légèreté d’une monture classique. L'échec des premiers prototypes a visiblement servi de leçon.
Mais la véritable magie ne résidera pas dans le matériel. Le véritable atout de Google se nomme Gemini, son intelligence artificielle multimodale. On nous promet depuis des années de nouveaux usages : des lunettes capables de traduire une conversation en direct, de vous souffler le nom d'un monument que vous regardez ou de vous guider en ville avec des indications qui flottent devant vos yeux. C’est cette intégration logicielle profonde qui pourrait faire toute la différence et transformer un simple gadget en un assistant personnel indispensable.
Face à des concurrents bien réels
Meta avance avec ses lunettes Ray-Ban, offrant expérience conversationnelle et assistance IA intégrée. Apple garde son Vision Pro pour le public premium et patient en préparant ses prochains verres. Samsung, lui, s'engage dans les partenariats avec Warby Parker et Gentle Monster pour créer des montures à la fois élégantes et fonctionnelles. Google ne peut donc se permettre de décevoir.
Le véritable défi ? Le logiciel. Le Galaxy XR, malgré ses qualités techniques, n'a pas généré l'engouement escompté lors de son lancement. Les utilisateurs reprochaient une expérience logicielle peu évolutive, des usages peu convaincants au-delà du divertissement. Google doit absolument dévoiler des améliorations substantielles concernant Gemini, l'intégration d'applications tierces, ou des cas d'usage professionnels inédits. Des services comme Netflix et YouTube disposent déjà de versions natives optimisées pour Android XR, mais cela suffira-t-il ?
Dévoilement officiel des lunettes connectées, nouvelles fonctionnalités logicielles, ou simples annonces sur les partenaires : Google doit enfin générer cette dynamique positive qui fait défaut au marché. La réalité augmentée grand public attend son moment. Google tentera-t-il enfin de le créer ?