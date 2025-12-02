Google, en vieux briscard du secteur, a bien compris que la technologie la plus puissante est celle qui sait se faire oublier. La courte vidéo annonçant son événement est un indice gros comme une maison : on y voit le robot Android troquer un casque encombrant pour une fine paire de lunettes. Le message est limpide : l’avenir ne se portera pas sur le nez comme un parpaing, mais avec la légèreté d’une monture classique. L'échec des premiers prototypes a visiblement servi de leçon.

Mais la véritable magie ne résidera pas dans le matériel. Le véritable atout de Google se nomme Gemini, son intelligence artificielle multimodale. On nous promet depuis des années de nouveaux usages : des lunettes capables de traduire une conversation en direct, de vous souffler le nom d'un monument que vous regardez ou de vous guider en ville avec des indications qui flottent devant vos yeux. C’est cette intégration logicielle profonde qui pourrait faire toute la différence et transformer un simple gadget en un assistant personnel indispensable.