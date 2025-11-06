Samsung avance sur le déploiement de son casque de réalité mixte, le Galaxy XR. Un appareil que plusieurs pays vont pouvoir voir dans leurs magasins… dont la France !
Attendu depuis plusieurs années, le tout premier casque de réalité mixte de Samsung, le Galaxy XR, était enfin officialisé durant le mois d'octobre dernier. Un appareil qui n'est pour le moment accessible qu'au niveau de la Corée du Sud et des États-Unis. Mais avec l'année 2026 qui arrive, cet état de fait devrait changer.
Offre partenaire
Avec plus de 12500 serveurs répartis dans 117 pays, Proton VPN vous permet de réduire votre ping et de garder votre gameplay fluide et réactif avec un minimum de lag.
Offre partenaire
Plusieurs pays, dont la France, devraient bénéficier du Galaxy XR
Il est toujours frustrant quand un produit tech qui semble incroyable être réservé à quelques marchés, mais pas à celui du pays où l'on habite. Heureusement pour nous, il apparaît que ça ne sera pas le cas pour le casque Samsung Galaxy XR.
En effet, le média Sammobile a obtenu des informations indiquant que le géant sud-coréen souhaitait en 2026 commercialiser ce casque dans plusieurs nouveaux pays. Parmi eux, le Canada, et trois pays européens : l'Allemagne, le Royaume-Uni, et la France ! Nous faisons donc partie de la liste des rares chanceux à ce jour.
Un casque qui va démocratiser la réalité mixte ?
À noter, toujours d'après la même source, qu'il ne s'agit pas d'une liste arrêtée définitivement, et qu'il se pourrait bien que certains autres pays y soient encore ajoutées. Le déploiement très progressif nous fait penser à celui qui avait été choisi par Apple pour le casque de réalité mixte Apple Vision Pro après sa sortie.
Mais le Galaxy XR, s'il marche sur les traces de ce dernier, devrait aussi marquer sa différence, au moins sur un point fondamental : le prix. Car si le Vision Pro s'est distingué pour une chose, c'est son tarif gigantesque, qui a été de 3 999 euros à son arrivée en France. En comparaison, Samsung divise la note par deux, et a commencé à proposer son appareil à 1 799 dollars. De quoi pousser un public plus large vers la réalité mixte ?