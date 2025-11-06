Il est toujours frustrant quand un produit tech qui semble incroyable être réservé à quelques marchés, mais pas à celui du pays où l'on habite. Heureusement pour nous, il apparaît que ça ne sera pas le cas pour le casque Samsung Galaxy XR.

En effet, le média Sammobile a obtenu des informations indiquant que le géant sud-coréen souhaitait en 2026 commercialiser ce casque dans plusieurs nouveaux pays. Parmi eux, le Canada, et trois pays européens : l'Allemagne, le Royaume-Uni, et la France ! Nous faisons donc partie de la liste des rares chanceux à ce jour.