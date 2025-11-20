Alors, à quoi pourraient ressembler les lunettes connectées de Samsung ? Eh bien, si l'on en croit cette fuite du média hollandais Galaxy Club, elles auraient de quoi concurrencer ce qui est à cette heure le produit de référence dans le domaine, les très populaires Meta Ray-Ban.

Les lunettes connectées de Samsung auront ainsi droit à une caméra, à une connexion Wi-Fi ainsi qu'au Bluetooth. Elles seront aussi équipées d'une technologie qui permet aux verres de s'assombrir quand elles sont exposées au soleil, pour redevenir ensuite transparentes dans des environnements intérieurs.