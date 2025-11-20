Samsung avance dans son aventure dans les produits de réalité augmentée. Après le casque Galaxy XR, le géant sud-coréen prépare des lunettes connectées qui pourraient attirer du monde.
À l'occasion de la présentation de son premier casque de réalité mixte Galaxy XR, Samsung avait annoncé que ses pas dans ce monde ne s'arrêtaient pas là, et que des lunettes connectées étaient aussi au programme. Un produit développé en collaboration avec Google, et dont on ne savait pas grand-chose. Mais une nouvelle fuite donne aujourd'hui plus de détails sur ce qu'on peut attendre de ces lunettes.
Un concurrent pour les Meta Ray-Ban
Alors, à quoi pourraient ressembler les lunettes connectées de Samsung ? Eh bien, si l'on en croit cette fuite du média hollandais Galaxy Club, elles auraient de quoi concurrencer ce qui est à cette heure le produit de référence dans le domaine, les très populaires Meta Ray-Ban.
Les lunettes connectées de Samsung auront ainsi droit à une caméra, à une connexion Wi-Fi ainsi qu'au Bluetooth. Elles seront aussi équipées d'une technologie qui permet aux verres de s'assombrir quand elles sont exposées au soleil, pour redevenir ensuite transparentes dans des environnements intérieurs.
Le petit plus : une connexion aux données mobiles
Jusque-là, on peut donc voir un produit très proche de ce que la firme de Mark Zuckerberg a elle-même mis au point. Ce qui pourrait alors faire dire que l'élément déterminant serait le prix de vente. Mais il y a pourtant un point particulier intéressant sur lequel les lunettes connectées de Samsung vont pouvoir se distinguer positivement : elles auront droit à une connexion aux données mobiles.
Une caractéristique qui montre que les lunettes connectées pourront bien, petit à petit, commencer à se poser comme une alternative intéressante aux smartphones. À noter que Samsung a déjà enregistré le nom de « Samsung Glasses », ce qui peut sembler indiquer qu'il s'agira là du nom de ces lunettes connectées. Reste maintenant à voir si le leader mondial du smartphone réussira à s'imposer sur un marché qui intéresse d'autres géants comme Apple.