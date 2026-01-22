En théorie, le home cinéma n’a jamais été aussi accessible. En pratique, il reste souvent un casse-tête. Tirer des câbles, trouver la bonne place pour chaque enceinte, composer avec un salon qui n’a jamais été conçu pour accueillir un système multicanal : la promesse d’immersion se heurte vite à la réalité du quotidien. Beaucoup se rabattent alors sur une barre de son, plus simple à vivre, mais rarement capable de créer une immersion aussi forte que celle d'une installation dédiée. Ce décalage entre ce que permet la technologie et ce que les intérieurs autorisent réellement structure tout le marché depuis des années. Flex Connect ambitionne précisément de réduire cet écart.