Alors que les cyberattaques se multiplient et que la surveillance se renforce au nom de la sécurité, la protection des données est cruciale. Après l'essor du Zero Trust en 2025, l'informatique confidentielle pourrait, selon Gartner, devenir une tendance forte. Le principe ? Chiffrer les données en cours de traitement, à chaque fois qu'une IA ou qu'une application y accède.