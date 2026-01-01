2026 promet de belles avancées dans le domaine de la Tech. Quelles tendances se profilent à l'horizon ? Voici à quoi on peut s'attendre.
L'année 2025 a apporté son lot de bonnes et de mauvaises surprises dans le secteur de la Tech. 2026 vient à peine de démarrer, mais les experts ont déjà un avis bien tranché sur les innovations qui devraient façonner notre quotidien. Faisons le point ensemble !
1. Une IA plus fiable et plus responsable
Manipulations, fausses informations, deepfakes… La réputation de l'IA a été considérablement ternie en 2025. Conscients du problème, les acteurs du domaine vont devoir travailler activement sur la création de cadres et de solutions techniques.
2. Des données plus sûres
Alors que les cyberattaques se multiplient et que la surveillance se renforce au nom de la sécurité, la protection des données est cruciale. Après l'essor du Zero Trust en 2025, l'informatique confidentielle pourrait, selon Gartner, devenir une tendance forte. Le principe ? Chiffrer les données en cours de traitement, à chaque fois qu'une IA ou qu'une application y accède.
3. Des agents autonomes et collaboratifs
En 2026, l'IA va devenir autonome et proactive : si l'on en croit Gartner, les systèmes multi-agents seront incontournables. Mais leur adoption est encore faible et il faudra, selon Deloitte, non pas intégrer la technologie à des processus pré-existants mais construire autour d'elle. Un défi de taille !
4. Des infrastructures plus puissantes
Pour soutenir les progrès dans la Tech, les infrastructures vont devoir se réinventer. Si des géants comme NVIDIA estiment que l'lA se basera d'ici 50 ans sur un réseau mondial de centres de données interconnectés, en 2026, les plateformes de super-calcul IA devraient devenir incontournables.
5. Des avancées technologiques plus rapides
L'essor de l'IA et des super-calculateurs va permettre à de nombreux secteurs d'innover bien plus rapidement. Tori Paulman, vice-présidente et analyste chez Gartner a, par exemple, expliqué que « dans les domaines de la santé et des biotechnologies, les entreprises (vont modéliser) de nouveaux médicaments en quelques semaines au lieu de plusieurs années. » Et ce n'est que le début.
6. Une Tech éco-responsable
L'innovation a un coût environnemental colossal et la durabilité numérique est primordiale. Miser sur des centres de données écologiques ainsi que des approches vertueuses sera décisif : hélas, 38 % des dirigeants ont, pour l'instant, intégré le développement durable à leurs décisions. C'est loin d'être suffisant.
7. La souveraineté numérique sur le devant de la scène
L'IA est en plein boom, les règles de protection des données se multiplient et les tensions politiques sont aujourd'hui exacerbées. Dans ce contexte, la demande en cloud souverain devrait fortement croître en 2026. Aujourd'hui, seules 10 % des organisations ont une stratégie de souveraineté numérique, mais le chiffre pourrait bien être multiplié par 5 d'ici 2030, selon Gartner.
8. Des solutions contre la pénurie de RAM
Nous sommes en pleine crise de la mémoire vive : la pénurie fait rage et les prix ne cessent d'augmenter. Pour répondre aux besoins croissants de la Tech, les fournisseurs vont devoir s'adapter : optimisation de systèmes, mémoires faible consommation, retour du port microSD… Il est urgent de trouver des solutions.
9. Le renouveau de la maison connectée
Une récente fuite a montré qu'Apple s'intéressait de près à la maison connectée. De nombreux produits sont dans les tuyaux pour 2026 : nouveau système d'exploitation, robots domestiques, nouveaux produits Vision, etc. Cela pourrait donner un coup de fouet au secteur tout entier.
10. Linux, enfin sur le devant de la scène ?
Windows 10, c'est fini et les utilisateurs ont totalement rejeté la stratégie tout-IA de Windows 11. Le moment où jamais pour Linux de briller ? Une association a lancé une campagne pour inciter les gens à passer le cap. Zorin OS a, quant à lui, vu son nombre de téléchargements exploser.
Et avec près de 90 % des jeux Windows capables de tourner sur Linux, rejoindre le côté open source de la Force n'a jamais été aussi tentant…