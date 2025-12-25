En 2025, Windows 11 s’est organisé autour de deux jalons complémentaires, la fin du support standard de Windows 10 ayant définitivement clarifié la situation et fait de cette version de l’OS le cadre unique de l’évolution du système. D’un côté, Windows 11 24H2, qui a notamment servi à préparer le terrain aux PC Copilot+, avec des changements internes pensés pour faire tourner les modèles d’IA de manière plus fluide, quelques retouches dans l’interface et un découpage plus net des fonctionnalités.

De l’autre, Windows 11 25H2, qui tient davantage du repère calendaire que de la révolution annoncée. Elle prend la forme d’un paquet d’activation pour les machines déjà équipées de 24H2, que l’on installe presque aussi rapidement qu’une mise à jour de routine, et qui met l’accent sur la stabilité, la consolidation et des ajustements déjà croisés au fil des mises à jour mensuelles.

Désormais, l’essentiel ne se joue plus le jour où une « nouvelle version » tombe, mais dans un flux continu de correctifs et d’évolutions intégrés progressivement, en fonction des capacités matérielles et des besoins de plateforme. Si bien que, lorsque 25H2 est finalement proposée à l’ensemble des PC éligibles, une partie des nouveautés est déjà disponible depuis des mois sur certaines machines. La grande mise à jour ne marque plus une rupture, elle entérine un état de fait.

C’est aussi dans cette logique qu’il faut lire la réapparition d’un jalon 26H1 à l’horizon 2026. Alors que Windows 11 avait mis fin à la cadence bisannuelle héritée de Windows 10, Microsoft réintroduit un marqueur H1 dans ses branches de développement, non pas pour relancer ce rythme côté grand public, mais pour s’aligner sur le calendrier du matériel. Cette version servirait avant tout de mise à jour de plateforme, destinée à accompagner l’arrivée d’une nouvelle génération de machines, celles basées sur les prochaines puces Snapdragon, sans viser l’ensemble du parc.