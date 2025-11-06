Grosse frayeur pour certains utilisateurs de Windows 10/11 après la dernière mise à jour : plusieurs ordinateurs ont redémarré directement dans l’écran de récupération BitLocker. Microsoft a reconnu le problème et confirmé qu’il est lié aux derniers correctifs de sécurité.
Microsoft a officiellement reconnu un dysfonctionnement affectant plusieurs versions de ses systèmes d'exploitation. Les mises à jour de sécurité d'octobre 2025 provoquent des démarrages inattendus en mode de récupération BitLocker sur Windows 10 22H2, Windows 11 24H2 et Windows 11 25H2. Le géant de Redmond a identifié les machines concernées et propose des solutions temporaires en attendant un correctif définitif.
Windows 10/11 : BitLocker se lance au redémarrage après les correctifs d’octobre 2025
Après l’installation des derniers correctifs de sécurité publiés en octobre dernier, des PC sous Windows 10 et Windows 11 ont démarré en mode BitLocker Recovery. Microsoft indique que le problème touche principalement des ordinateurs équipés de processeurs Intel et utilisant Modern Standby, un mode basse consommation permettant aux machines de rester connectées en veille, de recevoir des données et de reprendre immédiatement l’activité après la mise en veille.
Cette fonctionnalité ne devrait normalement pas déclencher la récupération BitLocker. En effet, ce système intervient uniquement lorsque des changements de sécurité sont détectés, comme des modifications du TPM, du firmware ou bien encore des composants matériels.
Un problème déjà rencontré lors du Patch Tuesday de mai 2025
Microsoft affirme que le bug n’entraîne pas de perte de données, à condition que l’utilisateur connaisse sa clé de récupération. L’entreprise explique que les machines reprennent un fonctionnement normal après la saisie de cette clé. Elle travaille déjà sur un correctif destiné à supprimer le comportement anormal observé après la mise à jour. L’éditeur conseille également aux administrateurs système d’utiliser les stratégies de groupe Known Issue Rollback pour annuler les éléments responsables du dysfonctionnement. Ces politiques permettent de revenir en arrière à distance, sans réinstallation et sans perte d’informations.
Ce type d’incident n’est regretablement pas inédit. Souvenez-vous, une situation similaire s'est déjà produite en mai 2025, quand le Patch Tuesday avait aussi provoqué des récupérations BitLocker sur Windows 10. Depuis que Microsoft active le chiffrement BitLocker par défaut sur toutes les éditions de Windows 11, conserver sa clé de récupération dans un emplacement sécurisé devient indispensable.
En attendant le correctif du géant américain, les utilisateurs peuvent contourner le problème en entrant manuellement leur clé de récupération, ou envisager de désactiver BitLocker sur leurs machines.
