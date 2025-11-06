Microsoft affirme que le bug n’entraîne pas de perte de données, à condition que l’utilisateur connaisse sa clé de récupération. L’entreprise explique que les machines reprennent un fonctionnement normal après la saisie de cette clé. Elle travaille déjà sur un correctif destiné à supprimer le comportement anormal observé après la mise à jour. L’éditeur conseille également aux administrateurs système d’utiliser les stratégies de groupe Known Issue Rollback pour annuler les éléments responsables du dysfonctionnement. Ces politiques permettent de revenir en arrière à distance, sans réinstallation et sans perte d’informations.

Ce type d’incident n’est regretablement pas inédit. Souvenez-vous, une situation similaire s'est déjà produite en mai 2025, quand le Patch Tuesday avait aussi provoqué des récupérations BitLocker sur Windows 10. Depuis que Microsoft active le chiffrement BitLocker par défaut sur toutes les éditions de Windows 11, conserver sa clé de récupération dans un emplacement sécurisé devient indispensable.

En attendant le correctif du géant américain, les utilisateurs peuvent contourner le problème en entrant manuellement leur clé de récupération, ou envisager de désactiver BitLocker sur leurs machines.