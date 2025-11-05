Un correctif déployé pour résoudre un bug sur Windows 10 a laissé apparaître une mention explicite à Windows 11 26H1. Une découverte inattendue qui relance les spéculations autour d’un retour à un rythme de développement semestriel, au moins côté ARM.
La question n’était plus tellement « si » mais plutôt « quand » et « comment ». Officiellement, Windows 11 avançait au rythme d’une seule mise à jour majeure par an, mais les bruits de couloir évoquaient déjà un retour à un cycle plus serré, avec une première étape attendue sur ARM au premier semestre 2026 via une hypothétique version 26H1. De simples rumeurs… que Microsoft pourrait avoir accidentellement confirmé au détour d’un patch Windows 10 censé corriger une fausse alerte de fin de prise en charge.
Quand Windows 10 trahit les plans de Windows 11
C’est une référence qui n’aurait pas dû se trouver là, et pourtant. En examinant le correctif KB5066791 publié pour faire disparaître l’alerte de fin de support affichée à tort sur Windows 10, plusieurs utilisateurs et utilisatrices investis y ont repéré une mention inattendue à « Windows 11, version 26H1 ». Plus précisément, la référence apparaît dans la configuration interne du Known Issue Rollback (KIR) associé au correctif, sous un libellé de code «
SUPPORTED_Windows_11_0_26H1_Only ».
Pour rappel, le KIR n’a qu’un rôle : annuler côté client le comportement problématique introduit par une mise à jour. Dans ce cas précis, il ne concerne que Windows 10 et n’est pas censé interagir avec le cycle de développement de Windows 11. Voir s’y glisser une mention aussi explicite à 26H1 donne mécaniquement du crédit aux rumeurs décrivant une nouvelle update majeure, suggérant très probablement que Microsoft a déjà intégré cette future branche à son infrastructure de maintenance. Certains artefacts de configuration, peut-être partagés avec Windows 10 ou générés automatiquement, se seraient ainsi retrouvés exposés là où ils n’auraient jamais dû apparaître.
Les précédentes hypothèses de couloir décrivaient déjà 26H1 comme une update destinée en priorité aux futurs ordinateurs ARM équipés de puces Snapdragon X2 Elite, sur le modèle de ce qui s’est passé avec Windows 11 24H2, d’abord réservé aux PC Copilot+. Le reste du parc ne verrait les principales nouveautés qu’avec l’édition 26H2, attendue plus tard en 2026.
Vers un nouveau tempo pour Windows 11
Évidemment, cette ligne perdue dans un correctif Windows 10 n’a aucune valeur d’annonce officielle. Elle confirme toutefois que 26H1 existe bien dans les tuyaux de Microsoft, suffisamment pour être référencée dans ses outils de maintenance. Et cela alors que l’éditeur affirmait avoir calé Windows 11 sur un seul rendez-vous majeur par an. L’idée d’un retour à un rythme plus régulier, au moins pour les machines ARM, prend donc un peu plus de consistance.
Cet indice tombe aussi dans une période de transition appuyée. Depuis plus d’un an, Microsoft pousse fortement ses nouveaux PC Copilot+ équipés de puces ARM. L’existence d’une branche 26H1 réservée en premier lieu à ces appareils s’inscrirait naturellement dans cette trajectoire, avant une ouverture plus large via 26H2 sur les configurations x86. Ne manque plus que l’annonce en bonne et due forme.
