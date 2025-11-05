C’est une référence qui n’aurait pas dû se trouver là, et pourtant. En examinant le correctif KB5066791 publié pour faire disparaître l’alerte de fin de support affichée à tort sur Windows 10, plusieurs utilisateurs et utilisatrices investis y ont repéré une mention inattendue à « Windows 11, version 26H1 ». Plus précisément, la référence apparaît dans la configuration interne du Known Issue Rollback (KIR) associé au correctif, sous un libellé de code « SUPPORTED_Windows_11_0_26H1_Only ».

Pour rappel, le KIR n’a qu’un rôle : annuler côté client le comportement problématique introduit par une mise à jour. Dans ce cas précis, il ne concerne que Windows 10 et n’est pas censé interagir avec le cycle de développement de Windows 11. Voir s’y glisser une mention aussi explicite à 26H1 donne mécaniquement du crédit aux rumeurs décrivant une nouvelle update majeure, suggérant très probablement que Microsoft a déjà intégré cette future branche à son infrastructure de maintenance. Certains artefacts de configuration, peut-être partagés avec Windows 10 ou générés automatiquement, se seraient ainsi retrouvés exposés là où ils n’auraient jamais dû apparaître.

Les précédentes hypothèses de couloir décrivaient déjà 26H1 comme une update destinée en priorité aux futurs ordinateurs ARM équipés de puces Snapdragon X2 Elite, sur le modèle de ce qui s’est passé avec Windows 11 24H2, d’abord réservé aux PC Copilot+. Le reste du parc ne verrait les principales nouveautés qu’avec l’édition 26H2, attendue plus tard en 2026.