Pour rappel, les deux blocages en question concernaient deux situations bien précises. Le premier visait les ordinateurs équipés de logiciels de sécurité ou d’entreprise utilisant le pilote sprotect.sys développé par SenseShield Technology. Ce pilote pouvait provoquer un écran bleu ou noir (BSOD) au démarrage, ce qui avait forcé Microsoft à suspendre le déploiement de Windows 11 24H2 sur les machines concernées en avril dernier. SenseShield ayant publié une nouvelle version de son pilote, Redmond a estimé que les restrictions imposées jusqu’ici n’avaient plus lieu d’être.

Le second safeguard hold, plus ancien, remontait au 30 septembre 2024. Il concernait cette fois certaines applications de personnalisation du fond d’écran, susceptibles de perturber l’affichage, de faire disparaître les icônes du bureau ou de rendre les bureaux virtuels inutilisables. Là encore, Microsoft considère la situation stabilisée, bien qu’en cas d’incompatibilité persistante, Windows affichera un avertissement avant de lancer l’installation de la mise à jour système.

Ces deux blocages ayant été levés côté serveur, les ordinateurs concernés devraient recevoir la mise à jour dans les 48 heures via Windows Update. Comme d’habitude dans ce genre de situation, un redémarrage du PC peut accélérer la détection du déblocage et faire remonter plus vite la mise à jour dans Windows Update.