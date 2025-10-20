Mieux vaut tard que jamais. Un an après sa sortie, Windows 11 24H2 est enfin accessible à tous les utilisateurs et utilisatrices alors que Microsoft vient officiellement de lever les tous derniers blocages de compatibilité.
On pourra difficilement dire que le déploiement de Windows 11 24H2 aura été un long fleuve tranquille. Stabilisée en octobre 2024, cette mise à jour censée préparer le terrain pour ARM64 a été ralentie par une série de blocages temporaires mis en place par Microsoft après la découverte d’incompatibilités pilotes et logicielles pouvant entraîner écrans bleus de la mort et autres instabilités. Un an plus tard, une poignée de PC éligibles ne pouvaient toujours pas y accéder via Windows Update. Microsoft a finalement décidé de lever les deux derniers safeguard holds encore en vigueur, histoire de boucler le dossier avant la fin de Windows 11 23H2 et alors que l'édition 25H2 est déjà en train de prendre le relais.
Un chapitre enfin clos pour Windows 11 24H2
Pour rappel, les deux blocages en question concernaient deux situations bien précises. Le premier visait les ordinateurs équipés de logiciels de sécurité ou d’entreprise utilisant le pilote sprotect.sys développé par SenseShield Technology. Ce pilote pouvait provoquer un écran bleu ou noir (BSOD) au démarrage, ce qui avait forcé Microsoft à suspendre le déploiement de Windows 11 24H2 sur les machines concernées en avril dernier. SenseShield ayant publié une nouvelle version de son pilote, Redmond a estimé que les restrictions imposées jusqu’ici n’avaient plus lieu d’être.
Le second safeguard hold, plus ancien, remontait au 30 septembre 2024. Il concernait cette fois certaines applications de personnalisation du fond d’écran, susceptibles de perturber l’affichage, de faire disparaître les icônes du bureau ou de rendre les bureaux virtuels inutilisables. Là encore, Microsoft considère la situation stabilisée, bien qu’en cas d’incompatibilité persistante, Windows affichera un avertissement avant de lancer l’installation de la mise à jour système.
Ces deux blocages ayant été levés côté serveur, les ordinateurs concernés devraient recevoir la mise à jour dans les 48 heures via Windows Update. Comme d’habitude dans ce genre de situation, un redémarrage du PC peut accélérer la détection du déblocage et faire remonter plus vite la mise à jour dans Windows Update.
Une transition logique vers Windows 11 25H2
Si les causes de ces blocages paraissent aujourd’hui bien triviales, leur levée marque tout de même la fin d’un cycle puisque la prise en charge de ces problèmes coïncide avec la fin de vie de Windows 11 23H2, attendue pour le 11 novembre 2025, et permet enfin aux dernières machines bloquées de migrer vers une version plus récente.
En parallèle, Windows 11 25H2 poursuit son déploiement progressif depuis le 1er octobre. Les appareils éligibles ayant activé l’option « Recevoir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » figurent parmi les premiers à la recevoir, mais la disponibilité dépend encore du rythme de déploiement et des vérifications de compatibilité côté serveur.
