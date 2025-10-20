Ah, la fameuse configuration minimale requise ! Microsoft n'en démord pas : le duo infernal TPM 2.0 et Secure Boot est toujours de la partie, laissant sur le carreau bon nombre de machines encore vaillantes. C'était sans compter sur l'ingéniosité de la communauté, qui a depuis longtemps trouvé la parade.

Que ce soit via des outils comme Rufus, qui prépare une clé d'installation aux petits oignons en ignorant les blocages, ou quelques lignes de commande bien senties, le passage à Windows 11 reste possible pour les ordinateurs jugés « non compatibles ». Microsoft, dans sa grande mansuétude, ferme les yeux sur ces pratiques, se contentant d'afficher un message sur le bureau pour vous rappeler que vous êtes un rebelle. Attention tout de même, cette tolérance a ses limites et certaines mises à jour futures pourraient vous passer sous le nez.

Finalement, cette version 25H2 ressemble moins à un grand soir qu'à un passage de témoin technique. L'essentiel est invisible pour les yeux, mais crucial pour la longévité du système, alors que les équipes s'activent à Redmond pour transformer Copilot en Cortana Bis. Reste à voir si cette stratégie de petits pas, ponctuée de mises à jour mensuelles, suffira à séduire les derniers irréductibles de Windows 10, qui observent tout cela avec un mélange de curiosité et d'amusement.