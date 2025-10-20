Vous l'attendiez avec une pointe d'impatience (ou de méfiance) ? La grande mise à jour Windows 11 25H2 est enfin disponible pour l'ensemble des PC compatibles. Mais que les plus pressés se rassurent, nul besoin de bloquer votre après-midi pour l'installer : l'opération est plus rapide qu'un café.
Après une phase de déploiement au compte-gouttes, qui a permis aux plus téméraires d'essuyer les plâtres, Microsoft a décidé qu'il était temps de passer à la vitesse supérieure. Depuis quelques jours, un simple détour par Windows Update suffit pour inviter la version 25H2 sur sa machine. Les utilisateurs de Windows 10 éligibles sont également conviés à la fête, une manière douce de les pousser vers la sortie avec la fin du support d’ores et déjà actée.
Une mise à jour… qui n'en est pas vraiment une
N'allez pas croire que Microsoft a réécrit son système de fond en comble. La magie de l'opération réside dans un simple « paquet d'activation ». En clair, les nouveautés étaient déjà tapies dans l'ombre de votre système avec la version 24H2. Cette mise à jour se contente d'appuyer sur l'interrupteur pour les allumer. Le résultat ? Une installation qui est souvent l'affaire de quelques minutes et un unique redémarrage.
Le véritable enjeu de la manœuvre est ailleurs : il s'agit de remettre les compteurs du support à zéro. En passant à la 25H2, vous vous offrez 24 mois de tranquillité pour les éditions Famille et Pro, et même 36 mois pour les éditions Entreprise. Un argument de poids pour ceux qui aiment voir loin et s'assurer une maintenance sans faille jusqu'en 2028.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces
Le jeu du chat et de la souris avec la configuration requise
Ah, la fameuse configuration minimale requise ! Microsoft n'en démord pas : le duo infernal TPM 2.0 et Secure Boot est toujours de la partie, laissant sur le carreau bon nombre de machines encore vaillantes. C'était sans compter sur l'ingéniosité de la communauté, qui a depuis longtemps trouvé la parade.
Que ce soit via des outils comme Rufus, qui prépare une clé d'installation aux petits oignons en ignorant les blocages, ou quelques lignes de commande bien senties, le passage à Windows 11 reste possible pour les ordinateurs jugés « non compatibles ». Microsoft, dans sa grande mansuétude, ferme les yeux sur ces pratiques, se contentant d'afficher un message sur le bureau pour vous rappeler que vous êtes un rebelle. Attention tout de même, cette tolérance a ses limites et certaines mises à jour futures pourraient vous passer sous le nez.
Finalement, cette version 25H2 ressemble moins à un grand soir qu'à un passage de témoin technique. L'essentiel est invisible pour les yeux, mais crucial pour la longévité du système, alors que les équipes s'activent à Redmond pour transformer Copilot en Cortana Bis. Reste à voir si cette stratégie de petits pas, ponctuée de mises à jour mensuelles, suffira à séduire les derniers irréductibles de Windows 10, qui observent tout cela avec un mélange de curiosité et d'amusement.