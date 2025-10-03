Rufus prend le rôle de dépanneur et remet sur pied l’installation depuis l’ISO de Windows 11 25H2, après une vague d’échecs rapportés sur de nombreuses machines. Son nouveau mode compatible avec les certificats « Windows CA 2023 » rétablit la confiance du démarrage sécurisé sur les clés USB, là où l’outil officiel trébuche encore.
La version 25H2 s’est invitée avec des « premiers bugs » qui incitent à la prudence, et relancent l’intérêt pour l’installation propre à partir d’une image système. Des difficultés de lecture de contenus protégés et des ratés d’installation de mises à jour via WUSA depuis un partage réseau compliquent le quotidien, en attendant des correctifs distribués par atténuation. Pendant ce temps, des dysfonctionnements sur ARM64 affectent l’outil de création de média de Microsoft, ce qui laisse Rufus jouer l’intérimaire.
Rufus à la rescousse
Le créateur de supports amorçables corrige les plantages d’installation depuis l’ISO 25H2 en ajustant la préparation des clés pour éviter les blocages au démarrage et les erreurs lors de la copie des fichiers. Le mode « Windows CA 2023 » assure une compatibilité avec la nouvelle chaîne de confiance du Secure Boot, gommant le décalage entre signatures et exigences des firmwares UEFI.
Au passage, la mise à jour apporte un mode sombre, des améliorations de gestion des images VHD/VHDX et des correctifs autour des chemins de fichiers, de quoi renforcer la fiabilité des supports créés. Déjà prêt en amont pour l’ISO 25H2, l’outil tire parti de ce suivi pour livrer rapidement une parade aux ratés observés.
- Création rapide de supports de démarrage bootables.
- Prise en charge de nombreux formats ISO.
- Interface utilisateur simple et intuitive.
Pourquoi l’ISO trébuche
Microsoft documente un lot de problèmes connus dans 25H2, notamment l’impossibilité de lire certains contenus sous protection DRM et des échecs d’installation via WUSA depuis des partages réseau, avec une atténuation en cours par Known Issue Rollback. Cette conjonction de facteurs pousse vers l’ISO, mais la transition vers les certificats 2023 impose une cohérence stricte entre support, chargeurs et micrologiciel, d’où l’intérêt des ajustements de Rufus.
Les machines ARM64 pâtissent en outre de défaillances de l’outil officiel de création de média, qui peut nécessiter un détour par un PC x64 pour générer le support, un détour peu pratique. Dans l’intervalle, la préparation via Rufus s’impose comme solution pragmatique pour une installation propre sans mauvaise surprise.
Pour agir vite, un support façonné avec Rufus et l’ISO officielle de Windows 11 25H2 offre aujourd’hui la trajectoire la plus stable, surtout sur des PC ayant intégré la nouvelle chaîne de confiance. En l’absence d’urgence, patienter que Microsoft stabilise l’outil et propage ses correctifs reste pertinent, en particulier dans un contexte professionnel.