Le créateur de supports amorçables corrige les plantages d’installation depuis l’ISO 25H2 en ajustant la préparation des clés pour éviter les blocages au démarrage et les erreurs lors de la copie des fichiers. Le mode « Windows CA 2023 » assure une compatibilité avec la nouvelle chaîne de confiance du Secure Boot, gommant le décalage entre signatures et exigences des firmwares UEFI.

Au passage, la mise à jour apporte un mode sombre, des améliorations de gestion des images VHD/VHDX et des correctifs autour des chemins de fichiers, de quoi renforcer la fiabilité des supports créés. Déjà prêt en amont pour l’ISO 25H2, l’outil tire parti de ce suivi pour livrer rapidement une parade aux ratés observés.