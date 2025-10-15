Basée sur cette même édition 25H2, la dernière version tiny11 fait exactement ce que Microsoft refuse de faire : alléger le système sans le dénaturer. Exit les applications préinstallées, les outils redondants et les services qui tournent pour rien. Le résultat, c’est un Windows 11 plus vif, plus sobre, qui garde ses fonctions essentielles mais oublie le superflu. L’installation accepte les comptes locaux, ne réclame aucune connexion Internet et tourne sans broncher sur n’importe quel PC capable de faire tourner Windows 10, y compris ceux que Redmond considère déjà comme bons pour la retraite.

Pour les plus radicaux, il existe même tiny11 core 25H2, une déclinaison encore plus compacte, deux fois plus légère qu’une ISO classique, taillée pour les machines virtuelles ou les environnements de test.

Derrière ce projet, pas de magie noire ni de bricolage douteux. tiny11 25H2 est construit à l’aide de tiny11 builder, un outil qui s’appuie uniquement sur les utilitaires officiels de Microsoft pour nettoyer le système sans en altérer le cœur. Les images prêtes à l’emploi sont disponibles sur Internet Archive, mais il est aussi possible de générer soi-même son ISO, histoire de s’assurer que rien n’a été ajouté en douce.

Une manière de retrouver un Windows 11 plus fidèle à ce qu’on en attendait encore : simple, fluide, et un peu moins intrusif. En 2025, il fallait oser.