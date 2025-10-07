Votre ordinateur, vraiment le vôtre ? Microsoft semble en douter et renforce sa mainmise sur Windows. La création d’un compte local lors de l’installation est désormais quasiment impossible, la connexion à un compte en ligne devenant la norme.
Il fut un temps où installer Windows sans connexion Internet, avec un simple compte local, était une évidence. Cette époque semble bel et bien révolue. Microsoft poursuit sa croisade contre cette pratique, neutralisant les dernières astuces qui permettaient encore aux utilisateurs de garder un semblant de contrôle dès le premier démarrage de leur machine.
L'étau se resserre sur les comptes locaux
Microsoft a méthodiquement fermé les portes dérobées. Les fameuses commandes que les utilisateurs avertis se partageaient, comme
oobe\bypassnro, ne sont plus que des souvenirs dans les versions de test de Windows 11. Tenter de les utiliser aujourd'hui vous ramène simplement à la case départ : l'écran vous invitant à vous connecter avec un compte Microsoft.
Le prétexte officiel ? Garantir une expérience « correctement configurée » et sécurisée pour tous. Selon la firme, contourner cette étape risquerait de laisser des appareils dans un état instable. Un argument qui peine à convaincre, tant l'insistance à lier l'ordinateur à un compte en ligne ressemble à une stratégie pour intégrer de force l'utilisateur à son écosystème de services, comme OneDrive (et ce alors même que l'entreprise reconnait son impact sur les performances de Windows).
Un choix de moins en moins libre
Alors, est-on condamné au compte Microsoft ? Pas tout à fait, mais la manœuvre se complique. La seule option simple restante consiste à jouer le jeu : se connecter avec un compte en ligne durant l'installation, puis, une fois sur le bureau, créer un compte local et supprimer le lien avec le compte Microsoft. Une étape supplémentaire, fastidieuse, qui sonne comme une petite défaite.
Pour les bidouilleurs et les administrateurs système, des solutions complexes existent encore, comme la modification en profondeur de l'image d'installation (sur ce volet, FlyOOBE s'en sort d'ailleurs très bien). Mais ces méthodes ne sont clairement pas à la portée de tous. Au fond, c’est bien la question de la confidentialité et du contrôle des données qui se pose avec de plus en plus d'acuité. D'autant que Microsoft pousse cette connexion obligatoire sur un autre front et avec d'autres enjeux, à savoir pour étendre la prise en charge de Windows 10 durant un an.
Ce durcissement n'est sans doute qu'une étape. Microsoft verrouille son écosystème, et il est peu probable que la tendance s'inverse. Reste à voir si la communauté d’utilisateurs trouvera de nouvelles failles ou si la plupart finiront par céder, par commodité ou par lassitude.
Source : XDA-Developers
