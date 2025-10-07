Alors, est-on condamné au compte Microsoft ? Pas tout à fait, mais la manœuvre se complique. La seule option simple restante consiste à jouer le jeu : se connecter avec un compte en ligne durant l'installation, puis, une fois sur le bureau, créer un compte local et supprimer le lien avec le compte Microsoft. Une étape supplémentaire, fastidieuse, qui sonne comme une petite défaite.

Pour les bidouilleurs et les administrateurs système, des solutions complexes existent encore, comme la modification en profondeur de l'image d'installation (sur ce volet, FlyOOBE s'en sort d'ailleurs très bien). Mais ces méthodes ne sont clairement pas à la portée de tous. Au fond, c’est bien la question de la confidentialité et du contrôle des données qui se pose avec de plus en plus d'acuité. D'autant que Microsoft pousse cette connexion obligatoire sur un autre front et avec d'autres enjeux, à savoir pour étendre la prise en charge de Windows 10 durant un an.

Ce durcissement n'est sans doute qu'une étape. Microsoft verrouille son écosystème, et il est peu probable que la tendance s'inverse. Reste à voir si la communauté d’utilisateurs trouvera de nouvelles failles ou si la plupart finiront par céder, par commodité ou par lassitude.