Souvenez-vous, dans les années 2000, on incitait les internautes à se déconnecter systématiquement de leurs services internet après une session de surf afin d'éviter qu'une autre personne un peu trop curieuse ne puisse consulter leur messagerie par la suite. Et puis, les mesures de sécurité ont changé avec la mise en place de déconnexions automatiques après une période d'inactivité. Et bien Microsoft a choisi de faire marche arrière.