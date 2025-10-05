Votre ordinateur sous Windows vous semble moins vif qu'à ses débuts ? Microsoft pointe du doigt deux coupables souvent ignorés, activés par défaut, qui grignotent discrètement les performances de votre machine.
C'est une petite musique que beaucoup d'utilisateurs entendent depuis longtemps, mais cette fois, l'éditeur le confirme lui-même dans sa documentation. Deux fonctionnalités, l'une pour le plaisir des yeux, l'autre pour la commodité, peuvent effectivement freiner votre système.
Un duo qui pèse sur les performances
Le premier responsable est l'esthétique soignée de Windows. Ses animations fluides, ses effets de transparence et ses ombres subtiles, si agréables à l'œil, sont aussi gourmandes en ressources. Sur les configurations matérielles modestes ou un peu anciennes, cet habillage graphique peut se faire au détriment de la réactivité générale, car il sollicite en permanence le processeur et la mémoire.
Le second acteur est le service de stockage en ligne OneDrive. Indispensable pour beaucoup, sa synchronisation continue de fichiers n'est pas sans conséquence. En arrière-plan, il analyse, compare et transfère des données, ce qui peut créer des ralentissements perceptibles lors de tâches exigeantes comme le jeu ou la manipulation de fichiers volumineux.
Reprendre la main en quelques clics
Heureusement, il n'est pas question de tout sacrifier. Microsoft suggère lui-même les ajustements. Pour l'interface, un tour dans les « Paramètres de performance de Windows » permet de choisir l'option « Ajuster afin d'obtenir les meilleures performances ». L'apparence deviendra plus sobre, mais le gain en fluidité peut être immédiat.
Concernant OneDrive, l'idée n'est pas de le désactiver, mais de le maîtriser. Une simple pause de la synchronisation depuis son icône dans la barre des tâches suffit à libérer des ressources quand vous en avez le plus besoin. C'est une démarche simple et réversible, qui permet de trouver le juste équilibre entre confort et efficacité. Si l'envie vous prend de balayer complètement toute forme d'intégration avec l'écosystème Microsoft et les bloatwares inclus dans Windows 11, nous ne pouvons que vous conseiller Tiny11.