Heureusement, il n'est pas question de tout sacrifier. Microsoft suggère lui-même les ajustements. Pour l'interface, un tour dans les « Paramètres de performance de Windows » permet de choisir l'option « Ajuster afin d'obtenir les meilleures performances ». L'apparence deviendra plus sobre, mais le gain en fluidité peut être immédiat.

Concernant OneDrive, l'idée n'est pas de le désactiver, mais de le maîtriser. Une simple pause de la synchronisation depuis son icône dans la barre des tâches suffit à libérer des ressources quand vous en avez le plus besoin. C'est une démarche simple et réversible, qui permet de trouver le juste équilibre entre confort et efficacité. Si l'envie vous prend de balayer complètement toute forme d'intégration avec l'écosystème Microsoft et les bloatwares inclus dans Windows 11, nous ne pouvons que vous conseiller Tiny11.