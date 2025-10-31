Windows 11 devrait recevoir une importante mise à jour au début de l'année 2026, mais celle-ci ne concernera pas l'ensemble des utilisateurs. Selon des informations récentes, cette version sera d'abord réservée aux PC équipés de la nouvelle puce Snapdragon X2 Elite.
Alors que Windows 11 25H2 vient tout juste d'être déployé, les premières rumeurs évoquent déjà les plans de Microsoft pour 2026. Le géant de Redmond pourrait lancer une mise à jour majeure de son système d'exploitation dès le premier semestre, exclusivement destinée aux ordinateurs portables Copilot+ équipés de processeurs Arm de nouvelle génération.
Une mise à jour Windows 11 réservée aux PC Snapdragon X2 Elite
D'après les informations relayées par Neowin et provenant du leaker PhantomOfEarth sur YouTube, Microsoft prévoit de déployer une nouvelle version de Windows 11 en parallèle du lancement des ordinateurs portables équipés de la puce Snapdragon X2 Elite, attendu début 2026. Cette mise à jour, qui pourrait porter le nom de version 26H1, ne sera pas diffusée sur les PC existants.
PhantomOfEarth précise que cette version « ne sera PAS déployée sur les PC existants, ce sera pour 26H2 ». Le leaker indique également qu'une référence à 26H1 existe bel et bien dans les données découvertes, même si Microsoft pourrait finalement opter pour une autre appellation. La majorité des utilisateurs de Windows 11 devront donc patienter avant de bénéficier de cette mise à jour majeure.
Les autres utilisateurs Windows 11 devront patienter
À vrai dire, cette stratégie de déploiement n'est pas totalement inédite pour Microsoft. L'éditeur a déjà procédé de manière similaire lors du lancement des premiers ordinateurs portables Snapdragon X. Ces appareils avaient reçu Windows 11 24H2 dès leur commercialisation au milieu de l'année 2024, tandis que le déploiement général auprès de tous les utilisateurs n'avait eu lieu qu'en octobre 2024, soit plusieurs mois plus tard.
Cette mise à jour anticipée pour les PC Arm contiendra probablement des modifications essentielles pour garantir le bon fonctionnement des processeurs Snapdragon X2 Elite. La version 24H2 avait notamment intégré des changements fondamentaux dans la plateforme sous-jacente de Windows 11, indispensables au fonctionnement des puces Snapdragon X. Les utilisateurs de PC traditionnels recevront l'ensemble de ces nouveautés avec Windows 11 26H2, qui devrait être lancé plus tard dans l'année 2026.
En d'autres termes, le déploiement de la prochaine grosse mise à jour de Windows 11 aura lieu en deux temps. Si les propriétaires de PC équipés de Snapdragon X2 Elite en bénéficieront en premier, l'ensemble des fonctionnalités sera finalement accessible à tous les utilisateurs avec la version 26H2. Il faudra simplement s'armer d'un peu (beaucoup) de patience pour en profiter.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces