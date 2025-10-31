À vrai dire, cette stratégie de déploiement n'est pas totalement inédite pour Microsoft. L'éditeur a déjà procédé de manière similaire lors du lancement des premiers ordinateurs portables Snapdragon X. Ces appareils avaient reçu Windows 11 24H2 dès leur commercialisation au milieu de l'année 2024, tandis que le déploiement général auprès de tous les utilisateurs n'avait eu lieu qu'en octobre 2024, soit plusieurs mois plus tard.

Cette mise à jour anticipée pour les PC Arm contiendra probablement des modifications essentielles pour garantir le bon fonctionnement des processeurs Snapdragon X2 Elite. La version 24H2 avait notamment intégré des changements fondamentaux dans la plateforme sous-jacente de Windows 11, indispensables au fonctionnement des puces Snapdragon X. Les utilisateurs de PC traditionnels recevront l'ensemble de ces nouveautés avec Windows 11 26H2, qui devrait être lancé plus tard dans l'année 2026.

En d'autres termes, le déploiement de la prochaine grosse mise à jour de Windows 11 aura lieu en deux temps. Si les propriétaires de PC équipés de Snapdragon X2 Elite en bénéficieront en premier, l'ensemble des fonctionnalités sera finalement accessible à tous les utilisateurs avec la version 26H2. Il faudra simplement s'armer d'un peu (beaucoup) de patience pour en profiter.