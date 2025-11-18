Sans plus de suspens, la star de ce nouveau modèle, c’est sans doute l’intégration du MCP (Model Context Protocol) directement dans Windows. Pour rappel, MCP est un framework standardisé qui permet de décrire ce qu’un agent IA a le droit de faire avec une application, et de quelle manière ces actions doivent être réalisées.

En clair, plutôt que de laisser chaque agent se débrouiller pour cliquer dans les fenêtres ou dialoguer avec une API, Windows applique dès aujourd’hui, en préversion, ce protocole au niveau de l’OS en s’appuyant sur des « connecteurs » déclarés dans le système, qui servent de fiches techniques et listent noir sur blanc quels types d’actions une application accepte de confier à un agent (ouvrir un document, lancer une recherche, modifier un paramètre, etc.), et comment l’agent doit s’y prendre pour exécuter ces actions.

Très bien. Mais que faut-il en déduire, très concrètement ? Eh bien que les développeurs et développeuses vont pouvoir définir leurs propres connecteurs pour les applications métier de l’entreprise, en décrivant une bonne fois pour toutes quelles actions sont ouvertes aux agents et dans quel cadre. Pour ouvrir la marche, Microsoft fournit déjà deux connecteurs prêts à l’emploi : File Explorer, qui donne aux agents un accès encadré aux fichiers stockés localement, et Windows Settings, qui se concentre sur les réglages du système.