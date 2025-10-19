Alors, que faire quand on est pris au piège ? Les plus débrouillards ont déjà trouvé des parades. La solution la plus courante consiste à créer une clé USB de récupération sur un autre ordinateur, afin de démarrer dessus et de contourner le WinRE défaillant. C'est un peu comme devoir utiliser la voiture du voisin pour aller chercher les clés de la sienne, oubliées à l'intérieur.

Ironiquement, Microsoft travaille depuis des mois sur le remède à ce genre de maux. Baptisé Quick Machine Recovery, cet outil nouvelle génération, encore en test, est conçu pour réparer un PC qui ne démarre plus de manière quasi autonome, en allant chercher les correctifs nécessaires directement sur le web. Il pourrait, à l'avenir, rendre obsolètes ces pannes frustrantes. En attendant que la cavalerie arrive, cet épisode nous rappelle une règle d'or : la prudence est mère de sûreté, surtout quand on s'apprête à cliquer sur « Installer la mise à jour ». Une bonne sauvegarde reste votre plus fidèle amie.