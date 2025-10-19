C'est un comble, une farce logicielle dont seul Microsoft a parfois le secret. La dernière mise à jour de sécurité pour Windows 11 rend totalement inutilisable l'outil censé vous sauver… des mises à jour ratées. Une histoire d'arroseur arrosé qui ferait sourire si elle ne laissait pas des milliers d'utilisateurs démunis face à un écran bleu.
Votre PC refuse de démarrer, mais par chance, vous connaissez la procédure : direction l'environnement de récupération Windows, ce fameux menu salvateur. Sauf que cette fois, un piège vous attend. La mise à jour KB5066835, fraîchement installée, a décidé de faire la grève des périphériques. Votre clavier et votre souris, pourtant fidèles au poste, restent de marbre. Vous voilà face aux options de réparation, incapable de cliquer sur quoi que ce soit. Un scénario kafkaïen offert par le géant de Redmond.
Le pompier pyromane
Le problème est aussi simple que déconcertant : la mise à jour optionnelle d'octobre 2025 pour Windows 11 (versions 24H2 et 25H2) empêche les pilotes de vos périphériques USB de se charger correctement dans l'environnement de récupération, ou WinRE pour les intimes. Cet espace, normalement votre meilleur allié en cas de plantage, devient une coquille vide. Impossible de restaurer un point de sauvegarde, de lancer une réparation automatique ou même de réinitialiser votre machine.
Microsoft, dans un communiqué qui ne manque pas de sel, a reconnu le problème. Sa recommandation ? Éviter, si possible, d'entrer dans cet environnement de récupération. Un conseil précieux, mais légèrement inutile pour ceux qui y sont déjà coincés. La firme promet un correctif d'urgence, mais en attendant, c'est le règne du système D. Cet incident n'est pas sans rappeler d'autres bourdes passées, ravivant le débat éternel sur la fiabilité des mises à jour Windows, parfois distribuées avec un optimisme déconcertant.
Le système D et la promesse d'un avenir meilleur
Alors, que faire quand on est pris au piège ? Les plus débrouillards ont déjà trouvé des parades. La solution la plus courante consiste à créer une clé USB de récupération sur un autre ordinateur, afin de démarrer dessus et de contourner le WinRE défaillant. C'est un peu comme devoir utiliser la voiture du voisin pour aller chercher les clés de la sienne, oubliées à l'intérieur.
Ironiquement, Microsoft travaille depuis des mois sur le remède à ce genre de maux. Baptisé Quick Machine Recovery, cet outil nouvelle génération, encore en test, est conçu pour réparer un PC qui ne démarre plus de manière quasi autonome, en allant chercher les correctifs nécessaires directement sur le web. Il pourrait, à l'avenir, rendre obsolètes ces pannes frustrantes. En attendant que la cavalerie arrive, cet épisode nous rappelle une règle d'or : la prudence est mère de sûreté, surtout quand on s'apprête à cliquer sur « Installer la mise à jour ». Une bonne sauvegarde reste votre plus fidèle amie.