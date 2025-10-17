Sous Windows, de nombreuses applications utilisent ce qu’on appelle le localhost, le nom d’hôte qui désigne l’ordinateur lui-même. Il pointe vers une carte réseau virtuelle interne, appelée loopback, qui renvoie tout le trafic vers la machine locale, aux adresses 127.0.0.1 en IPv4 et ::1 en IPv6. Ce circuit permet aux programmes de communiquer entre eux sans passer par Internet, par exemple pour tester un site, vérifier un composant ou faire tourner un service local.

Sauf que depuis le déploiement de la mise à jour KB5066835, confirmé aussi sur la Preview Update KB5065789 de septembre, de nombreux utilisateurs et utilisatrices ont signalé l’impossibilité de se connecter à localhost en HTTP/2. Pour rappel, ce protocole conçu pour accélérer les échanges web en envoyant plusieurs requêtes en parallèle sur une seule connexion est aussi utilisé par certaines applications pour communiquer en local. Or depuis ces mises à jour, ces connexions internes échouent systématiquement, engendrant des erreurs type « ERR_CONNECTION_RESET » ou « ERR_HTTP2_PROTOCOL_ERROR », et empêchant des programmes de dialoguer avec leurs propres services locaux.

Le problème affecte aussi bien les outils de développement, comme Visual Studio ou SQL Server Management Studio, que des applications liées à la sécurité, à l’image de Duo Desktop, qui utilise ce type de connexion locale pour vérifier l’intégrité d’un appareil avant de lui accorder l’accès à un service.