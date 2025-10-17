Censée renforcer la stabilité du système, la dernière mise à jour de Windows 11 a fini par perturber un pilier du développement local. Comme c’est bizarre.
Les dernières mises à jour de Windows 11 ont déclenché un dysfonctionnement inattendu. Depuis le Patch Tuesday d’octobre, les applications qui tentent de dialoguer avec le système sur lequel elles s’exécutent via l’adresse locale 127.0.0.1 échouent systématiquement. Et cette fois, c’est le protocole HTTP/2 qui semble en cause.
Quand Windows cesse de dialoguer avec lui-même
Sous Windows, de nombreuses applications utilisent ce qu’on appelle le localhost, le nom d’hôte qui désigne l’ordinateur lui-même. Il pointe vers une carte réseau virtuelle interne, appelée loopback, qui renvoie tout le trafic vers la machine locale, aux adresses 127.0.0.1 en IPv4 et ::1 en IPv6. Ce circuit permet aux programmes de communiquer entre eux sans passer par Internet, par exemple pour tester un site, vérifier un composant ou faire tourner un service local.
Sauf que depuis le déploiement de la mise à jour KB5066835, confirmé aussi sur la Preview Update KB5065789 de septembre, de nombreux utilisateurs et utilisatrices ont signalé l’impossibilité de se connecter à localhost en HTTP/2. Pour rappel, ce protocole conçu pour accélérer les échanges web en envoyant plusieurs requêtes en parallèle sur une seule connexion est aussi utilisé par certaines applications pour communiquer en local. Or depuis ces mises à jour, ces connexions internes échouent systématiquement, engendrant des erreurs type « ERR_CONNECTION_RESET » ou « ERR_HTTP2_PROTOCOL_ERROR », et empêchant des programmes de dialoguer avec leurs propres services locaux.
Le problème affecte aussi bien les outils de développement, comme Visual Studio ou SQL Server Management Studio, que des applications liées à la sécurité, à l’image de Duo Desktop, qui utilise ce type de connexion locale pour vérifier l’intégrité d’un appareil avant de lui accorder l’accès à un service.
En attendant un correctif, système D obligatoire
Face à la panne, plusieurs pistes circulent. Certains affirment qu’en désactivant HTTP/2 dans le registre Windows, les connexions locales refonctionnent en HTTP/1.1. D’autres prétendent qu’une mise à jour de Microsoft Defender a corrigé le tir sur leur poste. Mais dans les deux cas, rien de vraiment concluant.
À ce stade, la seule solution fiable reste de désinstaller les mises à jour problématiques à l'aide de ces commandes :
wusa /uninstall /kb:5066835
wusa /uninstall /kb:5065789
Après redémarrage, les connexions vers 127.0.0.1 sont rétablies et les applications fonctionnent de nouveau correctement.
Microsoft n’a pas encore communiqué sur la cause précise de ce problème, ni sur un éventuel correctif à venir, au grand désarroi de celles et ceux qui dépendent de localhost pour développer ou administrer leurs outils au quotidien.
