Personnellement je n’activerai pas ces options d’IA, aussi intéressantes soient-telles (et si jamais elles deviennent obligatoires et par défaut alors j’irai sur un autre OS). Ce n’est quand même pas difficile à comprendre pour Microsoft : mon PC, mes fichiers, mes données. Point. Je sais quels sont mes fichiers et où ils se trouvent, merci. Je sais ce qu’ils contiennent, pas besoin de me les résumer, merci. Je sais quelles applications me sont utiles ou non et je peux décider de les conserver ou pas, merci.

On essaie de faire passer l’IA partout, mais ils ne comprennent pas que tout le monde n’est pas forcément intéressé par donner un accès all-in à ses données et ses fichiers ni à prendre des risques supplémentaires à l’heure où il y a déjà des cyberattaques de plus en plus sophistiquées.

C’est méchant à dire mais j’espère vraiment que les sociétés qui poussent l’IA de force aux utilisateurs se prennent un retour de bâton d’ici quelques temps et feront marche arrière. Peut-être que le marché tournera, que des acteurs plus respectueux se développeront (on pourrait imaginer par exemple des distributions Linux avec IA 100% locales et contrôlées etc). Car là j’ai vraiment l’impression que Microsoft et d’autres se disent « Il faut foncer, on a investi des milliards, on veut des résultats », sauf que c’est précisément ce qui risque de leur nuire.