Lorsque Windows 1.0 arrive en 1985, Microsoft rêve déjà de mettre une interface graphique sur tous les PC, mais le fameux bouton Démarrer n’existe pas encore. L’utilisateur jongle avec des fenêtres, des icônes et un genre de gestionnaire de fichiers très brut qui sent fort les années 80. Il faudra attendre 1995 et Windows 95 pour que la petite pastille colorée, posée en bas à gauche, devienne le point de départ officiel de la journée informatique de centaines de millions de personnes.

Depuis, le menu Démarrer a tout connu. Les déclinaisons en deux colonnes de Windows XP, les effets de verre de Vista, les recherches instantanées de Windows 7, l’écran plein de tuiles de Windows 8, le compromis de Windows 10 et le recentrage élégant de Windows 11. À chaque génération, Microsoft a tenté de répondre à la même question sans la poser clairement à l’écran : comment faire pour que l’utilisateur retrouve ses affaires sans réfléchir ?