Avant Windows 95, l’informatique personnelle existait déjà. Apple avait déjà imposé le Macintosh dès 1984, et des machines comme l’Amiga ou l’Atari ST proposaient une interface graphique accessible. Mais elle restait réservée à un public d’initiés, de technophiles, de professionnels. Les PC de l'époque étaient vendus avec MS-DOS ou des versions antérieures de Windows qui dépendaient encore fortement des lignes de commande.

Avec Windows 95, Microsoft change de braquet. Le produit est lancé comme un album, avec un teasing mondial, une publicité diffusée à la télévision et Start Me Up des Rolling Stones en fond sonore. Pour la première fois, un OS devient un événement culturel. On parle de 7 millions de copies vendues en cinq semaines, un record pour l’époque. Le système sort officiellement du cercle des experts pour s’adresser à monsieur et madame tout le monde, en promettant que chacun peut enfin « comprendre » son ordinateur.