L’idée d’un système d’exploitation plus intelligent aurait pu trouver preneur, mais l’empilement de nouveautés mal expliquées, parfois intrusives, crée un vrai malaise. À force de marteler que Windows entre dans une ère agentique, qu’il se connecte à tout et qu’il anticipe tout, Microsoft tend à éluder une réalité bien plus prosaïque, faite de lenteurs récurrentes, de comportements imprévisibles, de réglages qui bougent sans raison et de régressions dans des fonctions de base qui nourrissent, depuis des mois, des critiques toujours plus acerbes.

Sans surprise, le tweet de Pavan Davuluri a servi de détonateur. Sur X, les réactions se sont enflammées, révélant un ras-le-bol massif et très concret. Les utilisateurs et utilisatrices ne comprennent pas l’intérêt de ces agents autonomes pour le grand public, annoncés à grand renfort de communication alors que Windows peine à assurer les fondamentaux. Ils n’attendent ni « expérience contextuelle » ni automatisations connectées au cloud, mais un menu qui s’ouvre sans ramer, une recherche fiable et des réglages qui ne changent pas d’un redémarrage à l’autre, quitte à migrer vers Linux ou macOS.

Évidemment, cette colère dit autre chose qu’une simple résistance au changement. Elle traduit l’impression persistante que Microsoft avance avec des œillères. Au mieux, l’entreprise est convaincue d’avancer dans la bonne direction, persuadée que son récit centré sur l’IA finira par s’imposer, quand bien même il répond à côté des attentes exprimées depuis des mois. Au pire, elle laisse transparaître un mépris poli pour les préoccupations de sa communauté, qui importent moins que la ligne stratégique déjà fixée.

Finalement, dans ce climat ultra-électrique, les promesses d’agents intelligents, d’interfaces repensées et d’un Windows transformé par l’IA apparaissent moins comme une avancée que comme des concepts fumeux, plaqués sur un système dont on attend d’abord qu’il fonctionne correctement. Ce qui, de toute évidence, n’est pas encore tout à fait le cas aujourd’hui.