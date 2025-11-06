Ne vous réjouissez pas trop vite : cette fonctionnalité est pour l'instant expérimentale et sa date de déploiement pour le grand public reste un mystère. Microsoft préfère laisser le temps aux développeurs d'applications de mettre à jour leurs logiciels pour qu'ils s'intègrent harmonieusement à ce nouveau menu. Une approche prudente qui, espérons-le, évitera les ratés du passé.​

Cette initiative montre que Microsoft écoute, parfois, les retours de sa communauté. Il était temps de redonner un peu de cohérence et d'efficacité à une fonction aussi fondamentale que le clic droit. Reste à voir si la pratique sera aussi convaincante que la promesse sur le papier.