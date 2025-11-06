Le clic droit dans l'Explorateur de fichiers de Windows 11 est devenu un véritable capharnaüm ? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul à le penser et Microsoft, après des années de silence, admet enfin le problème et promet une solution. Mieux vaut tard que jamais, comme dit l'adage.
Il aura donc fallu attendre quatre longues années pour que la firme de Redmond se penche sur un défaut pourtant criant depuis le lancement de son système d'exploitation. À force d’ajouts successifs, comme l'intégration de Copilot que nous vous présentions il y a quelque temps, le menu contextuel est devenu une liste à rallonge, confuse et souvent redondante. Un comble pour un outil censé nous faire gagner du temps.
Un grand ménage de printemps pour le clic droit
Pour mettre fin à ce désordre, Microsoft dégaine une nouvelle architecture baptisée « Split Context Menu ». L'idée est simple : plutôt que d'empiler toutes les actions possibles, le système regroupera les commandes secondaires dans un sous-menu discret. Par exemple, au lieu de voir trois lignes distinctes pour ouvrir, modifier et imprimer une image, une seule option principale sera visible. Un petit chevron sur le côté permettra de déployer les autres choix.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces
Cette réorganisation s'appuie sur une nouvelle interface de programmation (API) nommée SplitMenuFlyoutItem, déjà disponible pour les développeurs via le Windows App SDK. L'Explorateur de fichiers deviendra aussi plus malin, en adaptant les options affichées selon le type de fichier sélectionné. Fini, donc, de voir des suggestions de montage vidéo pour un simple fichier texte.
De la patience, encore et toujours
Ne vous réjouissez pas trop vite : cette fonctionnalité est pour l'instant expérimentale et sa date de déploiement pour le grand public reste un mystère. Microsoft préfère laisser le temps aux développeurs d'applications de mettre à jour leurs logiciels pour qu'ils s'intègrent harmonieusement à ce nouveau menu. Une approche prudente qui, espérons-le, évitera les ratés du passé.
Cette initiative montre que Microsoft écoute, parfois, les retours de sa communauté. Il était temps de redonner un peu de cohérence et d'efficacité à une fonction aussi fondamentale que le clic droit. Reste à voir si la pratique sera aussi convaincante que la promesse sur le papier.