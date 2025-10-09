Cette approche à petits pas, où chaque avancée semble s’accompagner d’un compromis, est devenue la marque de fabrique de l’évolution de Windows 11. Microsoft polit son système, comme avec la mise à l’échelle automatique des icônes de la barre des tâches, mais semble toujours hésiter à accorder une pleine liberté de personnalisation. L’amélioration est réelle, mais encadrée, presque condescendante, surtout lorsque comparée à ce que propose Linux ou même macOS qui a poussé les curseurs de la customisation à fond avec Liquid Glass.

Pour les habitudes héritées de Windows 10, l’absence de redimensionnement manuel reste notable, Windows 11 ayant supprimé cette possibilité dès ses débuts. Les plus frustrés pourront se tourner vers des solutions tierces comme Start 11.