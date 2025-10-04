Start11 reçoit une mise à jour 2.55 qui affine le menu et la barre des tâches avec des ajustements attendus par les power users de Windows 11.
Windows 11 continue d’évoluer, mais le menu Démarrer reste un point de friction pour une partie des utilisateurs qui ne voient pas d'un bon œil les virages à 180° que font les développeurs de Microsoft pour un élément aussi central de l'expérience, d’où l’intérêt persistant des solutions tierces comme Start11.
Des gains concrets, tout de suite
La version 2.55 de Start11 ne cherche pas le grand soir, mais l’efficacité du quotidien. L’outil resserre ses réglages sur la présentation des applications et des dossiers, pour un affichage plus cohérent des vignettes et des raccourcis épinglés. Les badges de notifications gagnent en clarté, tout comme l’alignement des éléments quand la densité est élevée. Les corrections touchent aussi des liens système récalcitrants, pour éviter les impasses vers certaines applets du Panneau de configuration.
- Plusieurs styles de menu Démarrer
- Retour des groupes d'applications
- Quelques outils de personnalisation pour la barre des tâches
Côté barre des tâches, la gestion de l’auto-masquage devient plus prévisible selon le recouvrement des fenêtres, utile sur de petits écrans ou en session distante. La barre verticale, appréciée sur les moniteurs hauts, profite d’un placement plus propre des icônes et des libellés. Les animations et micro délais sont ajustés pour réduire la sensation de latence lors des ouvertures successives.
En multiécrans, la cohérence visuelle est renforcée entre les barres et le Démarrer, limitant les décalages de taille ou de police. Les paramètres avancés sont regroupés de manière plus explicite pour éviter les allers-retours. Le résultat se voit surtout sur des postes chargés où les fenêtres et comptes utilisateurs se succèdent.
Start11 fait donc le pari du long terme tandis que Microsoft multiplie les atermoiements et les virages sur cette édition Windows 11 du menu Démarrer. 4 ans après sa sortie, la dernière mouture n'a pas réussi à matérialiser un menu Démarrer qui puisse satisfaire le plus grand nombre. À vouloir réinventer la roue, Microsoft se perd dans ses promesses et ses réalisations, au prix de voir ses utilisateurs préférer des solutions tierces.