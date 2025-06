Au-delà de l'organisation des outils, cette refonte renforce la position d'un module en particulier : PowerToys Run. Ce lanceur multifonction pourrait bien, à terme, se substituer entièrement au menu Démarrer pour de nombreux utilisateurs.

PowerToys Run est un lanceur puissant qui permet de rechercher des applications, des fichiers et d'exécuter des commandes rapidement, à la manière de Spotlight sur macOS. Pour beaucoup, il surpasse déjà l'outil de recherche natif de Windows 11, jugé moins performant. Le nouveau tableau de bord facilitera sa configuration et sa découverte, le plaçant au centre de l'expérience PowerToys.

L'idée de remplacer le menu Démarrer n'est pas nouvelle. Depuis 2020, des discussions sur la page GitHub du projet témoignent de la volonté d'une partie de la communauté de pouvoir assigner l'ouverture de PowerToys Run à la touche Windows (WinKey). Les utilisateurs recherchent une alternative plus rapide et moins surchargée que le menu Démarrer traditionnel. Cette écoute de la communauté, de plus en plus courante dans le secteur technologique, rappelle comment d'autres plateformes, à l'instar de TikTok qui a récemment donné vie aux images grâce à l'IA, cherchent à s'adapter aux désirs de leurs utilisateurs.

Microsoft semble avoir entendu ces retours. Une mise à jour majeure, baptisée PowerToys Run v2, est d'ores et déjà annoncée pour 2025. Elle promet une interface utilisateur entièrement revue et, surtout, un nouveau modèle d'extensions qui décuplera ses capacités de personnalisation. Cette évolution future, combinée à la clarté du nouveau dashboard, pourrait définitivement convaincre les utilisateurs les plus exigeants de franchir le pas et d'adopter PowerToys comme leur principal portail d'interaction avec Windows.