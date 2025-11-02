Pour ne rien arranger, les outils de personnalisation qui permettent de retrouver l'apparence de Windows 10 viennent ajouter leur grain de sel. Des logiciels comme ExplorerPatcher, pourtant très populaires, peuvent se transformer en véritables saboteurs après une mise à jour, rendant le menu Démarrer complètement inutilisable. Un comble pour un outil censé améliorer l'expérience utilisateur.

Heureusement, tout n'est pas perdu. Pour calmer les ardeurs de ce menu récalcitrant, quelques astuces existent. Un simple redémarrage de l'explorateur de fichiers ou un coup de balai avec l'outil de vérification des fichiers système peut parfois suffire à remettre les choses en ordre. En attendant que Microsoft corrige définitivement le tir, il faudra faire preuve d'un peu de patience et, pourquoi pas, d'une pointe d'humour face à ces caprices technologiques.