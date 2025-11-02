Le menu Démarrer de Windows 11 nous joue encore des tours. Entre des fichiers qui s'évaporent et des incompatibilités sorties d'un chapeau, Microsoft semble courir après sa propre création. Pas de panique, on vous explique comment reprendre le contrôle de votre PC.
Depuis quelque temps, une vague de caprices touche le menu Démarrer de Windows 11. Pour de nombreux utilisateurs, un clic sur l'icône adorée ne provoque… rien. Le silence radio. Si vous pensiez être seul face à ce bureau désespérément inerte, rassurez-vous : le problème est bien réel et Microsoft a enfin mis le doigt sur les coupables.
La foire aux fichiers manquants
À l'origine de ce fiasco, on trouve une obscure bibliothèque de code, un petit fichier du nom de MSVCP_140_APP.dll. Lorsqu'une version démodée de ce dernier croise le chemin des dernières mises à jour, c'est le drame : le processus qui gère le menu Démarrer plante sans préavis. Les utilisateurs d'environnements professionnels comme Citrix ont été les premiers à en faire les frais, leur configuration créant un conflit inattendu qui paralyse tout.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces
Mais les soucis ne s'arrêtent pas là. Parfois, le menu Démarrer nous gratifie de bugs visuels pour le moins cocasses. Le mode sombre omet le champ de recherche, qui brille toujours d'un blanc éclatant. Un détail, certes, mais qui fait tâche.
Quand la personnalisation tourne au vinaigre
Pour ne rien arranger, les outils de personnalisation qui permettent de retrouver l'apparence de Windows 10 viennent ajouter leur grain de sel. Des logiciels comme ExplorerPatcher, pourtant très populaires, peuvent se transformer en véritables saboteurs après une mise à jour, rendant le menu Démarrer complètement inutilisable. Un comble pour un outil censé améliorer l'expérience utilisateur.
Heureusement, tout n'est pas perdu. Pour calmer les ardeurs de ce menu récalcitrant, quelques astuces existent. Un simple redémarrage de l'explorateur de fichiers ou un coup de balai avec l'outil de vérification des fichiers système peut parfois suffire à remettre les choses en ordre. En attendant que Microsoft corrige définitivement le tir, il faudra faire preuve d'un peu de patience et, pourquoi pas, d'une pointe d'humour face à ces caprices technologiques.