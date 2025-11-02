Si votre Gestionnaire des tâches refuse de se fermer sur Windows 11, le problème ne vient pas de votre PC. La dernière mise à jour en avant-première du système d’exploitation provoque un bug inattendu observé par de nombreux utilisateurs.
Microsoft fait face à un problème technique pour le moins inhabituel avec sa mise à jour d'octobre pour Windows 11, actuellement en phase de prévisualisation. Le correctif KB5067036 présente plusieurs dysfonctionnements, dont une anomalie particulièrement surprenante concernant le Gestionnaire des tâches. Cet outil, pourtant essentiel pour surveiller les processus actifs d'un ordinateur, demeure toujours actif en arrière-plan, même lorsqu’il est fermé via la croix habituelle.
Un bug rend le Gestionnaire des tâches impossible à fermer sous Windows 11
Dans un long article relayé par TechRadar, nos confrères de Windows Latest expliquent que le Gestionnaire des tâches ne se ferme pas lorsqu’on clique sur le bouton « X » en haut à droite. Le processus continue à tourner, entraînant l’ouverture de plusieurs instances si l’utilisateur relance l’outil. Le site montre en captures et en vidéo plusieurs copies simultanées du programme, et indique même avoir pu en ouvrir 100 copies afin d’illustrer que l’opération peut continuer jusqu’à ce que la machine manque de ressources.
Ce comportement touche la mise à jour facultative d’octobre, référencée sous le numéro KB5067036. Comme le rapportent de nombreux messages sur Reddit, le souci a été remarqué sur des machines ayant installé cette préversion. L’application, chargée d’afficher les processus actifs du système, reste donc ouverte sans que l’utilisateur ne le voie à l’écran. Chaque instance continue à surveiller l’ordinateur, ce qui peut évidemment peser sur les performances, particulièrement si votre PC est déjà sollicité par d’autres applications.
Des solutions de contournement pour fermer le Gestionnaire des tâches… en attendant un correctif
Une solution a été proposée sur Reddit par un utilisateur. Il indique qu’il ne faut pas fermer le Gestionnaire des tâches via la croix, mais sélectionner toutes ses occurrences dans la liste des processus, puis cliquer sur « Fin de tâche ». Cela reste faisable, mais peut devenir long si plusieurs dizaines de copies du programme sont en cours, comme le montrent les cas rapportés. Windows Latest suggère une méthode plus rapide pour ceux qui veulent tout arrêter d’un coup. En recherchant « cmd » dans la barre des tâches puis en ouvrant « Invite de commandes », il suffit de saisir la commande : « taskkill /im taskmgr.exe /f ».
Si la mise à jour KB5067036 a permis de remettre sur pied l'outil d'installation de Windows 11, elle a également apporté avec elle son lot de nouveaux problèmes. Sur le thread officiel de Microsoft via Reddit, plusieurs utilisateurs signalent que l’installation de celle-ci échoue, même après avoir affiché une progression à 100 %. D’autres messages, heureusement plus rares, évoquent même des PC devenus inutilisables après l’installation.
Comme l’indique Windows Latest, il s'agit d'une mise à jour en avant-première. C’est donc une préversion et ces correctifs demeurent encore en phase de test. Pour l'heure, Microsoft n’a pas encore reconnu officiellement ce dysfonctionnement, mais la version finale du correctif est attendue dans moins de deux semaines.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces