Une solution a été proposée sur Reddit par un utilisateur. Il indique qu’il ne faut pas fermer le Gestionnaire des tâches via la croix, mais sélectionner toutes ses occurrences dans la liste des processus, puis cliquer sur « Fin de tâche ». Cela reste faisable, mais peut devenir long si plusieurs dizaines de copies du programme sont en cours, comme le montrent les cas rapportés. Windows Latest suggère une méthode plus rapide pour ceux qui veulent tout arrêter d’un coup. En recherchant « cmd » dans la barre des tâches puis en ouvrant « Invite de commandes », il suffit de saisir la commande : « taskkill /im taskmgr.exe /f ».

Si la mise à jour KB5067036 a permis de remettre sur pied l'outil d'installation de Windows 11, elle a également apporté avec elle son lot de nouveaux problèmes. Sur le thread officiel de Microsoft via Reddit, plusieurs utilisateurs signalent que l’installation de celle-ci échoue, même après avoir affiché une progression à 100 %. D’autres messages, heureusement plus rares, évoquent même des PC devenus inutilisables après l’installation.

Comme l’indique Windows Latest, il s'agit d'une mise à jour en avant-première. C’est donc une préversion et ces correctifs demeurent encore en phase de test. Pour l'heure, Microsoft n’a pas encore reconnu officiellement ce dysfonctionnement, mais la version finale du correctif est attendue dans moins de deux semaines.