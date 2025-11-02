Un passionné vient d'infliger une cure d'amaigrissement spectaculaire au bon vieux Windows 7, le réduisant à une taille ridicule de 69 mégaoctets. Le résultat ? Un système qui démarre, mais qui est à peu près aussi utile qu'une fourchette pour boire de la soupe.
On connaît tous Windows 7. Pour beaucoup, c'est encore le souvenir d'un système stable et fiable, avant que Microsoft ne nous pousse vers ses successeurs. Mais avec ses 16 Go bien tassés à l'installation, il n'a jamais été un poids plume. C'était sans compter sur le défi un peu fou d'un sorcier de l'optimisation, XenoPanther, qui a décidé de voir jusqu'où il pouvait pousser la diète.
Un élagage qui ne fait pas dans la finesse
Pour atteindre ce poids record de 69 Mo, il n'y a pas de secret : il faut tout couper. Oubliez les méthodes douces pour optimiser votre PC. Ici, on parle d'un élagage drastique, où chaque fichier jugé non essentiel à la simple survie du système a été impitoyablement supprimé. Pilotes, fonds d'écran, icônes, services réseau... tout y est passé.
Le système a été littéralement désossé jusqu'à la moelle pour ne conserver que le strict minimum vital. Le but n'était pas de créer une version pratique, mais de réaliser un véritable exercice de style. Le résultat est un système d'exploitation plus léger qu'une poignée de photos de vacances, qui se lance en quelques secondes dans une machine virtuelle.
Un exploit... pour ne rien faire
Une fois le bureau Windows affiché, l'enthousiasme retombe aussi vite qu'il est monté. Car ce Windows 7 famélique est un désert fonctionnel. Ne comptez pas lancer votre navigateur pour consulter Clubic, il vous rira au nez. Même le simple Bloc-notes refuse de coopérer. Le système est là, mais il ne peut rien faire.
Pire, ou plutôt plus drôle, un élément a survécu à ce carnage numérique. Lequel ? La sacro-sainte vérification d'authenticité de Windows ! Même amputé de 99% de ses membres, le système trouve encore l'énergie de vous rappeler que votre copie n'est pas « authentique ». Microsoft peut être fier, son obsession pour les licences est visiblement le composant le plus robuste de son code.
Cette performance, bien qu'inutile en l'état, a le mérite de nous interroger sur l'embonpoint de nos logiciels modernes. Avons-nous vraiment besoin de gigaoctets de données pour simplement démarrer un ordinateur ? Le créateur, amusé par l'intérêt suscité, songe à une version un peu moins extrême, qui pourrait faire tourner de vieux programmes et jeux. Si une prestation un peu moins drastique et un peu plus moderne vous intéresse, notre sélection des meilleurs logiciels de nettoyage devrait pouvoir vous aiguiller. Pour une version allégée et saine de Windows 11, n'hésitez pas à jeter un oeil à Tiny11 !