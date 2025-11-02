Cette performance, bien qu'inutile en l'état, a le mérite de nous interroger sur l'embonpoint de nos logiciels modernes. Avons-nous vraiment besoin de gigaoctets de données pour simplement démarrer un ordinateur ? Le créateur, amusé par l'intérêt suscité, songe à une version un peu moins extrême, qui pourrait faire tourner de vieux programmes et jeux. Si une prestation un peu moins drastique et un peu plus moderne vous intéresse, notre sélection des meilleurs logiciels de nettoyage devrait pouvoir vous aiguiller. Pour une version allégée et saine de Windows 11, n'hésitez pas à jeter un oeil à Tiny11 !