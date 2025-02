Actualité, Films & TV, Xbox, Candy Crush (!)… Windows et les bloatwares, c’est une longue histoire. Et quand les constructeurs s’y mettent aussi, ce PC superpuissant qu’on vous avait promis peine déjà à suivre. Car non seulement ces applis que vous n’ouvrirez sans doute jamais prennent de la place, mais certaines tournent en tâche de fond sans prévenir et accaparent des ressources pour rien. La solution officielle voudrait que vous traquiez chaque service préinstallé pour les désinstaller un par un, mais soyons honnêtes : c’est franchement pénible, et parfois contre-intuitif. À moins d’avoir le bon outil sous la main.