Microsoft a intégré la correction dans la mise à jour non-sécuritaire KB5067036, disponible pour Windows 11 24H2 et 25H2. Il s'agit d'une mise à jour optionnelle que les utilisateurs doivent manuellement télécharger. La procédure nécessite de se rendre dans Paramètres > Windows Update, de cliquer sur « Rechercher des mises à jour », puis sur « Télécharger et installer » lorsque la mise à jour apparaît. Les correctifs seront inclus automatiquement dans les futures mises à jour du Patch Tuesday.

Au-delà de la réparation du Media Creation Tool, la mise à jour KB5067036 apporte de nombreuses nouveautés. Elle déploie notamment le menu Démarrer redessiné pour les utilisateurs de Windows 11 24H2 et 25H2, ainsi qu'un indicateur de batterie repensé sur la barre des tâches et l'écran de verrouillage. Les propriétaires de PC Copilot+ bénéficient également d'améliorations pour Click to Do, Voice Access et l'Explorateur de fichiers.