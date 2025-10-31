Microsoft a corrigé un dysfonctionnement de l'outil d'installation de Windows 11 qui empêchait certains utilisateurs de créer des supports d'installation depuis fin septembre. La mise à jour KB5067036 rétablit le bon fonctionnement du Media Creation Tool sur les PC équipés de processeurs Arm64.
Quelques semaines après le lancement de Windows 11 version 25H2 fin septembre, Microsoft a reconnu un problème affectant son utilitaire officiel de téléchargement et de création de supports d'installation. Les propriétaires d'ordinateurs dotés de processeurs Arm64 se heurtaient systématiquement à un message d'erreur lors du lancement du Media Creation Tool. L'éditeur vient enfin de déployer une correction via une mise à jour optionnelle.
Windows 11 : Media Creation Tool inutilisable sur les processeurs Arm64
Le Media Creation Tool, version 26100.6584 publiée le 29 septembre dernier, refusait de s'exécuter sur les appareils équipés de puces Arm64. Les utilisateurs concernés recevaient le message suivant : « Nous ne savons pas ce qui s’est passé, mais nous ne pouvons pas exécuter cet outil sur votre PC ». Pour rappel, cette erreur rendait impossible l'utilisation de l'application pour télécharger Windows 11 ou créer un support d'installation. La firme de Redmond a rapidement identifié ce problème comme un bug connu affectant Windows 11 version 25H2.
KB5067036 : Microsoft déploie un correctif avec de nouvelles fonctionnalités
Microsoft a intégré la correction dans la mise à jour non-sécuritaire KB5067036, disponible pour Windows 11 24H2 et 25H2. Il s'agit d'une mise à jour optionnelle que les utilisateurs doivent manuellement télécharger. La procédure nécessite de se rendre dans Paramètres > Windows Update, de cliquer sur « Rechercher des mises à jour », puis sur « Télécharger et installer » lorsque la mise à jour apparaît. Les correctifs seront inclus automatiquement dans les futures mises à jour du Patch Tuesday.
Au-delà de la réparation du Media Creation Tool, la mise à jour KB5067036 apporte de nombreuses nouveautés. Elle déploie notamment le menu Démarrer redessiné pour les utilisateurs de Windows 11 24H2 et 25H2, ainsi qu'un indicateur de batterie repensé sur la barre des tâches et l'écran de verrouillage. Les propriétaires de PC Copilot+ bénéficient également d'améliorations pour Click to Do, Voice Access et l'Explorateur de fichiers.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces