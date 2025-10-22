C’est principalement de là que vient la méprise. Lorsqu’un pilote daté de 2006 ou 2017 s’installe automatiquement, beaucoup pensent qu’il s’agit d’une version obsolète. En réalité, la date affichée n’a aucune valeur technique : elle est fixée librement par le fabricant, parfois pour des raisons de compatibilité avec d’anciennes éditions de Windows. Même constat concernant les numéros de version, souvent trompeurs en ce qu’ils ne reflètent pas toujours l’ordre réel des mises à jour.

Un quiproquo accentué par l’évolution des conventions de nommage, qui explique que deux pilotes issus d’une même source puissent afficher des informations différentes. Au final, ce qui compte vraiment, ce sont les données de configuration internes au fichier, où le constructeur définit les conditions précises dans lesquelles le pilote doit être installé.

Windows Update s’appuie ensuite sur ces critères pour identifier le pilote offrant la meilleure stabilité, compatibilité et performance selon la configuration matérielle concernée. Autrement dit, le système ne cherche pas à installer la version la plus récente, mais celle qui fonctionne le mieux avec votre appareil. Un système de « ciblage » qui explique pourquoi un pilote plus ancien peut être préféré à un autre présenté comme plus moderne sur le site du fabricant. Le principe est le même pour les pilotes développés directement par Redmond.