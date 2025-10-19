On l'attendait depuis des années, ce fameux « moment Linux ». Comble de l'ironie : c'est bien Microsoft qui l'a provoqué. En poussant des millions d'utilisateurs vers la sortie, la firme de Redmond a offert à son vieil adversaire son plus grand moment de gloire.
Le 14 octobre 2025, le couperet est tombé. Microsoft a officiellement sifflé la fin de la partie pour le support gratuit de Windows 10. Une décision qui laisse sur le carreau un parc colossal de 240 millions de PC, jugés trop vieux pour les exigences, disons-le, un peu princières de Windows 11. Pour ces millions de « réfugiés numériques », la question n'était plus de savoir s'il fallait changer, mais vers quoi se tourner. Et la réponse, massive et inattendue, fut Linux.
Zorin OS, le grand gagnant de l'opération
Dans cette course à l'alternative, un nom sort particulièrement du lot : Zorin OS. Telle une réponse du berger à la bergère, sa version 18 est sortie le jour même de la mise à la retraite de Windows 10. Le résultat ? Un véritable raz-de-marée : plus de 100 000 téléchargements en à peine 48 heures. Un chiffre déjà impressionnant, mais le plus croustillant est ailleurs : 72% de ces nouveaux adeptes venaient tout droit de Windows.
Le succès de Zorin OS n'a rien d'un hasard. Cette distribution a tout fait pour séduire les déçus de Microsoft. Son interface, personnalisable à souhait, peut imiter à la perfection celle de Windows, offrant une prise en main pensée pour ne dépayser personne. Mieux encore, elle intègre la dernière version de Wine, un outil qui permet de faire tourner de nombreuses applications Windows directement sous Linux, levant ainsi l'une des plus grandes barrières à l'adoption.
Cet exode n'est d'ailleurs pas un cas isolé. L'ensemble de l'écosystème Linux a vu sa part de marché grimper pour dépasser les 3% à l'échelle mondiale, et même franchir la barre symbolique des 5% aux États-Unis. Un frémissement qui ressemble de plus en plus à une vague de fond.
Un alignement de planètes presque parfait
Ce succès n'est pas un coup du sort, mais plutôt un alignement de planètes quasi parfait. D'abord, le jeu vidéo, hier encore le pré carré de Windows, n'est plus un obstacle. Grâce à des outils comme Proton, développé par Valve, le catalogue de jeux compatibles a explosé, rendant l'expérience fluide et accessible, même pour les titres les plus récents. Des distributions comme Bazzite ou SteamOS sont même entièrement dédiées à cette pratique.
Ensuite, l'écosystème a bénéficié d'un coup de pouce médiatique inattendu. Quand un créateur de contenu aussi suivi que PewDiePie annonce à sa communauté de plus de 100 millions de personnes qu'il passe à Linux, le message est fort. Le système au manchot n'est plus une curiosité pour experts barbus, mais une option sérieuse pour tout le monde.
Enfin, la communauté du logiciel libre a su s'organiser. Des initiatives comme « End of 10 » ou, en France, « Adieu Windows, bonjour le Libre ! », ont fleuri pour proposer de l'aide et accompagner les nouveaux venus. L'argument écologique, qui invite à donner une seconde vie à des machines parfaitement fonctionnelles, a également fait mouche.
L'heure de la confirmation
Alors, simple feu de paille ou véritable basculement ? L'avenir proche nous le dira. Le plus dur commence : transformer l'essai et convaincre ces nouveaux utilisateurs que l'herbe est vraiment plus verte chez les libristes. Le défi sera de les garder, de les aider à surmonter les dernières petites difficultés et de leur prouver que leur nouvelle maison est aussi confortable, sinon plus, que l'ancienne.
Une chose est sûre, Microsoft, en voulant faire le ménage un peu trop brutalement, a peut-être ouvert la porte à un concurrent qu'on n'attendait plus à pareille fête. Et rien que pour ce spectacle, on ne peut s'empêcher d'esquisser un sourire.