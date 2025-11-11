Cette transformation n'est pas un accident, mais la conséquence du virage vers le « Windows en tant que service » entamé avec Windows 10. Finie l'époque où l'on achetait son système d'exploitation ; aujourd'hui, il sert de porte d'entrée vers les juteux abonnements Office 365, Game Pass et Azure. Une évolution économique compréhensible, mais qui laisse sur le carreau une partie des utilisateurs les plus fidèles et les plus techniques.

Alors, que faire ? Plummer ne se contente pas de critiquer et esquisse le portrait d'un Windows idéal. Il rêve d'un véritable « mode Professionnel », une option qui, une fois activée, désinfecterait le système de toute publicité et suggestion marketing. Un Windows sobre, déterministe, où les outils pour utilisateurs chevronnés seraient préinstallés et où les mises à jour expliqueraient clairement leurs intentions avant de s'exécuter. Il va même jusqu'à proposer un « registre de confidentialité » pour suivre à la trace la télémétrie envoyée à Microsoft.

Le constat de Plummer est doux-amer : le cœur technique de Windows reste excellent, mais son habillage commercial gâche la fête. Alors que la prochaine grande mise à jour se profile, la question demeure. Microsoft entendra-t-elle l'appel de cet ancien sage ou continuera-t-elle de considérer le bureau de ses utilisateurs comme un espace publicitaire comme un autre ? Pour ceux qui ne souhaitent pas attendre, des options comme Tiny11 existent et offrent une expérience dégraissée de Windows.