Windows 11 26H1 n'est visiblement pas une mise à jour classique. Microsoft précise dans ses notes de version que cette mouture intègre uniquement des modifications de plateforme nécessaires au fonctionnement de silicium spécifique. Bien que la firme reste encore discrète sur l'identité exacte de ces composants, tout indique qu'il s'agit des processeurs Snapdragon X2 de Qualcomm et de la plateforme N1X de NVIDIA. Ces nouvelles puces, attendues pour le premier semestre 2026, nécessitent des ajustements que la version 25H2 actuelle ne peut pas fournir.

Microsoft a confirmé que Windows 11 26H1 repose sur une base différente de celle de Windows 11 24H2 et 25H2. Contrairement à ces versions adossées au socle Germanium, la prochaine mise à jour s’appuie sur une nouvelle plateforme interne, baptisée Bromine. Il s’agit donc d’un véritable changement de génération, associé à une mise à jour complète du système d’exploitation.