Microsoft s'apprête à déployer Windows 11 version 26H1, une mise à jour inhabituelle qui marquera la première version H1 du système d'exploitation. Cette version, désormais disponible en phase de test, vise exclusivement à prendre en charge les puces de nouvelle génération attendues au premier semestre 2026.
Contrairement aux habitudes de l'éditeur américain, qui publie généralement ses mises à jour majeures en seconde partie d'année, la version Windows 11 26H1 s'apprête à rompre avec cette tradition. Après avoir confirmé par erreur l'existence de cette version, Microsoft a finalement confirmé l'existence de Windows 11 26H1 et a ouvert les tests aux utilisateurs du canal Canary avec la build 28000. Cette décision répond à des impératifs liés aux processeurs ARM de prochaine génération.
Windows 11 26H1 : une mise à jour conçue pour les nouveaux processeurs Snapdragon et NVIDIA
Windows 11 26H1 n'est visiblement pas une mise à jour classique. Microsoft précise dans ses notes de version que cette mouture intègre uniquement des modifications de plateforme nécessaires au fonctionnement de silicium spécifique. Bien que la firme reste encore discrète sur l'identité exacte de ces composants, tout indique qu'il s'agit des processeurs Snapdragon X2 de Qualcomm et de la plateforme N1X de NVIDIA. Ces nouvelles puces, attendues pour le premier semestre 2026, nécessitent des ajustements que la version 25H2 actuelle ne peut pas fournir.
Microsoft a confirmé que Windows 11 26H1 repose sur une base différente de celle de Windows 11 24H2 et 25H2. Contrairement à ces versions adossées au socle Germanium, la prochaine mise à jour s’appuie sur une nouvelle plateforme interne, baptisée Bromine. Il s’agit donc d’un véritable changement de génération, associé à une mise à jour complète du système d’exploitation.
Pas de déploiement grand public pour cette version spéciale
Microsoft a confirmé que Windows 11 26H1 ne sera pas distribuée comme mise à jour fonctionnelle pour les utilisateurs de la version 25H2. Cette version spéciale restera vraisemblablement exclusive aux PC équipés de ces puces ARM de nouvelle génération, sans atteindre une disponibilité générale. La version 25H2 demeurera le point d'entrée principal pour découvrir les nouvelles fonctionnalités Windows avant leur déploiement public. En d'autres termes, la version 26H1 de Windows 11 ne visera qu’un parc limité de machines au lancement.
Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que les puces Qualcomm obligent Microsoft à accélérer le calendrier d'une nouvelle plateforme Windows. En 2024, l'éditeur avait lancé la version 24H2 sur la plateforme Germanium plusieurs mois avant son déploiement généralisé pour accompagner la sortie des processeurs Snapdragon X en juin. Un scénario similaire semble donc se dessiner avec Bromine, qui arrive en avance pour les puces Snapdragon X2, la disponibilité élargie intervenant ultérieurement.
Build 28000 et test dans le programme Insider
Comme rapporté par le site Neowin, Windows 11 26H1 a été officialisé dans le programme Windows Insider. Microsoft annonce que le build 28000 est désormais proposé dans le canal Canary. Cette numérotation n'est pas sans rappeler le passage à Windows 11 en 2021, qui inaugurait le build 22000. L’entreprise signale que cette nouvelle version apporte « une petite série d’améliorations générales et de corrections qui améliorent l’expérience globale des Insiders » ainsi que deux correctifs :
- Correction d’un problème qui provoquait l’arrêt de la fonctionnalité de sous-titres en direct lors de la précédente build pour certains membres du programme Insider ;
- Correction d'un problème qui pouvait rendre la fenêtre d'identification inaccessible lors de la tentative de connexion à Outlook dans les versions récentes.
En parallèle, des problèmes connus sont listés dans le canal de test. Dans le menu Démarrer, certains testeurs « qui utilisent le nouveau menu Démarrer peuvent constater qu'il défile inopinément vers le haut ». Côté alimentation, Microsoft explique que « la mise en veille et l'arrêt du système ne fonctionnent pas correctement pour certains utilisateurs du programme Insider après les dernières versions Canary ».
La firme de Redmond précise aussi que Windows 11 25H2 restera « le canal principal » pour découvrir les nouveautés fonctionnelles avant leur diffusion publique, et que le rythme d’une mise à jour majeure par an sera maintenu.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces