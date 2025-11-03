dredd

"Microsoft conseille donc de ressortir l’utilitaire Sysprep, un outil Windows souvent oublié au fond de la boîte à outils. " ?

PARDON ???

Un gars qui me clone des machines non sysprépée et les fout en prod, je le vire direct. Microsoft fait bien de bloquer ce genre de débilités.

Si les gars sont incapable de maintenir une image, cloner proprement etc, ils passent à Intune, le problème ne se posera plus.