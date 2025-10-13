Microsoft durcit encore les règles d’installation de Windows 11 pour imposer le compte Microsoft. Les anciennes astuces ont été bloquées, mais une méthode toujours officielle permet encore d’y échapper.
Redmond ne lâche plus le morceau. Depuis plusieurs mois, l’entreprise s’emploie à faire disparaître les comptes locaux sur Windows 11, au profit du compte Microsoft devenu obligatoire pendant l’installation. Les anciennes astuces pour passer outre ont été tour à tour bloquées, et la semaine dernière, une nouvelle commande permettant de créer un profil local hors ligne a été désactivée. Il reste toutefois une échappatoire officielle, qui permet encore de contourner la vérification en ligne sans modifier le système ni recourir à des astuces ou outils externes.
Les raccourcis vers le compte local n’ont plus la cote
Les signaux s’accumulent depuis longtemps maintenant, alors que les raccourcis que les utilisateurs et utilisatrices partageaient pour contourner l’étape de connexion obligatoire au compte Microsoft pendant l’OOBE ont été neutralisés un à un. Dernièrement, c’est la commande
bypassnro, bien connue des habitués, qui a fait les frais de cette politique. Elle offrait encore la possibilité d’esquiver l’écran de vérification en ligne et de poursuivre l’installation hors connexion, mais la mise à jour KB5053658 en a bloqué l’usage sur les appareils connectés à Internet (les plus malins penseront à couper la box avant de lancer le processus). Peu après, la commande
start ms-cxh:localonly, qui permettait de lancer directement la création d’un compte local, a subi le même sort dans les versions de test de Windows 11 25H2.
Officiellement, Microsoft explique vouloir éviter que certaines étapes « critiques » de configuration soient ignorées. En réalité, la manœuvre réduit encore un peu plus la liberté de configuration et impose presque systématiquement la connexion à un compte Microsoft pour finaliser l’installation. Les profils hors ligne deviennent des exceptions, quand ils n’étaient autrefois qu’une formalité.
Mais tout n’a pas encore été complètement verrouillé. Comme l’a démontré le youtubeur ThioJoe, il existe encore une option, parfaitement légitime, qui permet de créer un profil local sans passer par la case Internet, à condition d’utiliser Windows 11 Pro, Entreprise ou Education.
Comment contourner l’obligation du compte Microsoft sur Windows 11 Pro
La méthode repose sur une simple subtilité dans l’assistant d’installation. Lors de la configuration initiale, au moment où Windows demande si le PC sera utilisé à titre personnel ou professionnel, il suffit de choisir Configurer pour le travail ou l’école. Ce choix modifie légèrement la séquence de mise en route et affiche, à l’écran suivant, un lien intitulé Rejoindre un domaine à la place.
En sélectionnant cette option, l’assistant propose de créer un compte local sans demander d’identifiant Microsoft ni vérifier la connexion Internet. Le reste du processus se déroule normalement, avec la saisie du nom d’utilisateur, la configuration du mot de passe et le passage aux réglages de confidentialité. Une fois sur le bureau, tout fonctionne comme sur les anciennes installations hors ligne.
Cette option reste cependant réservée aux éditions Pro, Entreprise et Education. Les utilisateurs et utilisatrices de Windows 11 Home n’ont plus accès à ce chemin et doivent impérativement se connecter à un compte Microsoft pour activer leur système. Pour les autres, cette petite échappatoire demeure le dernier recours pour installer Windows sans dépendre du cloud de Redmond.
