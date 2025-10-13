Les signaux s’accumulent depuis longtemps maintenant, alors que les raccourcis que les utilisateurs et utilisatrices partageaient pour contourner l’étape de connexion obligatoire au compte Microsoft pendant l’OOBE ont été neutralisés un à un. Dernièrement, c’est la commande bypassnro , bien connue des habitués, qui a fait les frais de cette politique. Elle offrait encore la possibilité d’esquiver l’écran de vérification en ligne et de poursuivre l’installation hors connexion, mais la mise à jour KB5053658 en a bloqué l’usage sur les appareils connectés à Internet (les plus malins penseront à couper la box avant de lancer le processus). Peu après, la commande start ms-cxh:localonly , qui permettait de lancer directement la création d’un compte local, a subi le même sort dans les versions de test de Windows 11 25H2.

Officiellement, Microsoft explique vouloir éviter que certaines étapes « critiques » de configuration soient ignorées. En réalité, la manœuvre réduit encore un peu plus la liberté de configuration et impose presque systématiquement la connexion à un compte Microsoft pour finaliser l’installation. Les profils hors ligne deviennent des exceptions, quand ils n’étaient autrefois qu’une formalité.

Mais tout n’a pas encore été complètement verrouillé. Comme l’a démontré le youtubeur ThioJoe, il existe encore une option, parfaitement légitime, qui permet de créer un profil local sans passer par la case Internet, à condition d’utiliser Windows 11 Pro, Entreprise ou Education.